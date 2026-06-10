عودة نحو 1700 عائلة إلى عفرين قادمة من القامشلي في إطار تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم

حلب-سانا

وصلت إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي قافلة تضم نحو 1700 عائلة من الأهالي العائدين من منطقة القامشلي، وذلك بإشراف الفريق الرئاسي وبالتنسيق بين محافظتي الحسكة وحلب وإدارة منطقة عفرين، في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها.

وأوضح مختار مدينة عفرين محمد عبد الحنان في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن استقبال العائدين جرى بإشراف إدارة منطقة عفرين والفريق الرئاسي وبمشاركة فعاليات محلية وأهالٍ من المدينة، مشيراً إلى أن الترتيبات اللوجستية تتضمن انتقال العائدين إلى منازل أقاربهم أو إلى أماكن إقامة مؤقتة ريثما يتم استكمال إجراءات عودتهم إلى منازلهم.

ولفت عبد الحنان إلى أن عدد العائلات التي وصلت ضمن القافلة بلغ نحو 1700 عائلة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الظروف المناسبة لها.

في السياق، عبّر عدد من العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى مدينتهم بعد سنوات من الغياب، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نهاية مرحلة طويلة من النزوح وبداية جديدة في مسقط رأسهم.

وأكد أحد العائدين إلى عفرين عبد الرحمن مصطفى، لمراسل سانا، أن سنوات الابتعاد عن مدينته كانت صعبة، معرباً عن سعادته الكبيرة بالعودة، داعياً جميع أبناء عفرين الموجودين خارجها إلى العودة، ومشيراً إلى أن المدينة تشهد استقراراً متزايداً.

بدورها، لفتت أمينة سيدو، وهي من العائدات إلى عفرين بعد تسع سنوات من النزوح، إلى أن أصعب ما عاشته خلال سنوات الغياب كان الابتعاد عن أبنائها وأحفادها وأقاربها، مؤكدة أن العودة إلى مدينتها تمثل تحقيقاً لأمنية طال انتظارها.

من جهته، اعتبر الحاج طريف، أحد أهالي عفرين، أن عودة الأهالي تشكل مناسبة فرح كبيرة لأبناء المنطقة، معرباً عن أمله في أن تشمل هذه الفرحة جميع السوريين وأن يعود كل المهجرين والنازحين إلى مناطقهم وديارهم.

وتأتي عودة العائلات إلى منطقة عفرين في إطار الجهود الحكومية إلى دعم العودة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتسهيل إجراءات انتقالهم واستقرارهم بعد سنوات من النزوح.

وشهدت الفترة الماضية تسيير عدد من القوافل بالتنسيق بين الجهات المعنية والإدارات المحلية، بهدف لمّ شمل الأسر وتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية، بالتوازي مع العمل على تحسين الواقع الخدمي وتوفير الاحتياجات الأساسية في المناطق المستقبلة للعائدين.