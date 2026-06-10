أهالي حزيمة بالرقة يشتكون ضعف مياه الشرب.. وإجراءات لتحسين الضخ والتوزيع

الرقة-سانا

اشتكى عدد من أهالي بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي من استمرار ضعف وانقطاع مياه الشرب في عدد من الأحياء، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحسين واقع الخدمة وضمان وصول المياه بشكل منتظم.

وأوضح عدد من الأهالي لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن مشكلة مياه الشرب مستمرة منذ سنوات، وتزداد حدتها خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب، مشيرين إلى أن بعض الأحياء تعاني من ضعف وصول المياه أو انقطاعها لفترات طويلة.

من جانبه، أوضح رئيس وحدة مياه الكالطة محمد محمد العلي لمراسل سانا أن محطة تل السمن تواجه عدة تحديات تؤثر في استقرار عملية الضخ، أبرزها عدم كفاية ساعات التغذية الكهربائية، والحاجة إلى خط كهربائي خدمي لتأمين تشغيل المحطة وتغذية مناطق تل السمن الجنوبي وحزيمة بالمياه.

وأشار العلي إلى وجود صعوبات فنية أخرى، منها تراكم الأعشاب المائية عند المآخذ وتعطل إحدى المضخات الرئيسية، لافتاً إلى وجود تنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود لتنفيذ أعمال دعم فني وتأمين مضخات جديدة من شأنها تحسين واقع الضخ في المنطقة.

وأضاف: إن الوحدة تعمل على تنفيذ إجراءات فنية لتحسين شبكة التوزيع في عدد من أحياء البلدة، بما يسهم في تعزيز وصول المياه إلى المشتركين وتحسين واقع الخدمة.