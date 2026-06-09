مياه حماة تؤكد سلامة بئر سوحا وتواصل فحوص بئر عكش لضمان تأمين مياه شرب آمنة للأهالي

photo 2026 06 09 15 35 08 مياه حماة تؤكد سلامة بئر سوحا وتواصل فحوص بئر عكش لضمان تأمين مياه شرب آمنة للأهالي

حماة-سانا

أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، سلامة مياه بئر قرية سوحا في الريف الشرقي، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية مطابقتها الشروط الصحية والفنية المعتمدة لمياه الشرب.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس عبد الستار العلي في منشور عبر قناة وزارة الطاقة على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن فرق الشركة أجرت جولات ميدانية على بئري سوحا وعكش، وسحبت عينات من المياه لفحصها والتأكد من سلامتها، عقب حادثة التلوث التي طالت بعض الآبار السطحية الخاصة في المنطقة.

وأشار العلي إلى أن بئر سوحا ستدخل الخدمة خلال الساعات المقبلة لتأمين مياه شرب آمنة للأهالي، بينما تتواصل أعمال تنظيف بئر عكش وإجراء التحاليل الدورية للتأكد من مطابقتها المواصفات الصحية قبل تشغيلها، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة مصادر المياه وحماية الصحة العامة للمواطنين.

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