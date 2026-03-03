وفد فني يطّلع على سلامة سد ميدانكي والإجراءات المتخذة لضبط منسوب المياه بريف حلب

حلب-سانا

اطّلع وفد من محافظة حلب ومديرية الموارد المائية ومسؤول منطقة عفرين على الوضع الفني لسد ميدانكي في ريف حلب الشمالي، خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء بهدف التأكد من سلامة جسم السد ومتابعة الإجراءات الفنية الجارية.

سلامة السد والإجراءات المتخذة

أوضح مدير الموارد المائية في حلب المهندس أحمد الأحمد في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت الكشف على جسم السد والتأكد من سلامته الإنشائية، إضافة إلى متابعة إجراءات إغلاق بوابات التصريف والتخفيف من كميات المياه المصرفة للحفاظ على منسوب التخزين.

وأكد أن وضع السد سليم والتخزين جيد، مشيراً إلى أن عمليات التصريف الأخيرة كانت لأسباب فنية بعد ورود كميات كبيرة من المياه، وقد تم إغلاق بوابة التصريف حالياً لضبط المنسوب وتأمين المياه للأهالي على مدار العام.

متابعة الواقع التخزيني

وبيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب فرهاد خورتو أن الجولة هدفت أيضاً إلى تقييم الواقع التخزيني للسد وحالته الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمله بكفاءة وتوفير المياه للمزارعين والمناطق المستفيدة.

يقع سد ميدانكي شمال مدينة عفرين بنحو 70 كيلومتراً، ودخل الخدمة عام 2004، ويعدّ من المنشآت المائية الحيوية في المنطقة، إذ يروي نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ويوفر مياه الشرب لمدينتي عفرين وإعزاز ومحيطهما.

