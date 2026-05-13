إصابة 9 أشخاص جراء حوادث سير وحرائق بسوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا
أصيب 9 أشخاص، جراء وقوع 6 حوادث سير و40 حريقاً في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، يوم أمس الثلاثاء.
وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 6 حوادث سير أسفرت عن إصابة 9 أشخاص مدنيين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 40 حريقاً ،11 منها في المنازل والمحال التجارية، و29 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، حيث تم إخماد الحرائق دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر، والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب باندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.
وأصيب في الـ 10 من الشهر الجاري 16 شخصاً، جراء وقوع 34 حريقاً وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.