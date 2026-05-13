إصابة 9 أشخاص جراء حوادث سير وحرائق بسوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

‎ ‎دمشق-سانا‏
أصيب 9 أشخاص، جراء وقوع 6 حوادث سير و40 حريقاً في عموم سوريا، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، يوم أمس الثلاثاء‎.‎ ‎

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، أن ‏فرقه استجابت لـ 6 حوادث سير أسفرت عن إصابة 9 أشخاص مدنيين، تم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، ‏وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

‎وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد ‏من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف ‏المحمول‎.‎
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 40 حريقاً ،11 منها في المنازل ‏والمحال التجارية، و29 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، ‏حيث تم إخماد الحرائق دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية‎.‎
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر، والعبوات الزجاجية على ‏حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق ‏حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب باندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها ‏بطريقة آمنة‎.‎
وأصيب في الـ 10 من الشهر الجاري 16 شخصاً، جراء وقوع 34 حريقاً ‏وحادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.‎‎

