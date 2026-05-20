حملة تشجير في بصرى الشام بريف درعا تستهدف الطرقات الرئيسية والمداخل الأربعة للمدينة

درعا-سانا

استهدفت حملة التشجير التي أطلقها مجلس مدينة بصرى الشام بريف درعا، بالتعاون مع الدفاع المدني والمجتمع المحلي، الطرقات الرئيسية والمداخل الأربعة للمدينة، بهدف توسيع الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي من خلال زراعة مئات الأشجار الحراجية والمثمرة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس عبدالله المقداد في تصريح لمراسل سانا الأربعاء، أن الفريق التطوعي لمجلس المدينة أطلق حملة التشجير التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت اليوم، بمشاركة الدفاع المدني والمجتمع المحلي، مبيناً أن هذه الحملة تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي وحماية التربة وتعزيز التنوع البيولوجي، وإضفاء طابع جمالي يعكس حضارة المدينة.

وأشار المقداد إلى أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة المبادرات التي تم العمل عليها، تحت مسمى “صناع الأمل”، بدعم من محافظة درعا والمجتمع المحلي.

من جانبه، لفت سليمان الوادي من فريق الدفاع المدني في تصريح مماثل، إلى أنهم شاركوا في الحملة التي انتهت اليوم، انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية، والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، داعياً الأهالي إلى الاهتمام بالشجرة والحفاظ عليها ورعايتها وعدم العبث بها.

بدوره، بيّن المختار راتب المقداد، أن حملة التشجير تركت أثراً إيجابياً من خلال إعادة المدينة إلى رونقها الجمالي والاهتمام بالمنطقة الأثرية.

من جهته، لفت المواطن باسل الصباح، إلى أن حملة التشجير تعطي انطباعاً جيداً للمدينة أمام زوارها.

وتهدف حملة التشجير إلى تعزيز العمل التشاركي، والتعاون البناء والمشاركة المجتمعية وحماية الطبيعة والبيئة وتوفير مساحات خضراء للأهالي.