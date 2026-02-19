وزير الإعلام: إطلاق قناة السورية مشروع يُعوَّل عليه في تعزيز التجسير بين السوريين

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن السورية -قناة المجتمع السوري- أُعيد إطلاقها اليوم، كمشروع يُعوَّل عليه في تعزيز التجسير بين السوريين في الداخل والخارج، وتوسيع شرائح الجمهور والاهتمام بتفضيلاتهم.

وأشار وزير الإعلام في منشور عبر منصة “X” اليوم الخميس، إلى أن إطلاق القناة يأتي ضمن مسار بناء إعلام وطني متكامل بدأ مع قناة الإخبارية، ثم وكالة سانا، تلتها صحيفة الثورة السورية، ومن بعدها إذاعة دمشق، وصولاً إلى قناة السورية، في طريق لن تتوقف محطاته ضمن هذا المسار.

وختم المصطفى بالمباركة بهذا الإنجاز للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، معرباً عن التطلع إلى الإعلان عن بداية مشروع جديد للإنتاج الدرامي والسينمائي قريباً.

وانطلق عند العاشرة من صباح اليوم الخميس، البث الرسمي الأول لقناة “السورية”، حاملةً شعار “سوريا بتضم الكل”، لتدشن مرحلة جديدة في الإعلام الوطني، وتطرح نفسها منصةً جامعة، تعكس نبض السوريين وتطلعاتهم.