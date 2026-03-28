فريق طبي ألماني يزور مستشفى إدلب الجامعي لإجراء عمليات نوعية

إدلب-سانا

زار فريق طبي ألماني متخصص بجراحة العظام مستشفى إدلب الجامعي، وذلك في إطار مشروع لتبادل الخبرات الطبية في مجال جراحة الكتف مع الأطباء العاملين في المشافي المحلية، بدعم من وزارة التنمية الألمانية.

وأجرى الفريق الطبي اليوم السبت أول عملية في قسم العمليات الباردة بالمستشفى، بإشراف مشترك بين الفريق الزائر وكادر قسم الجراحة العظمية في المستشفى.

وأوضح الدكتور فيصل شحادة طبيب سوري مقيم في ألمانيا واستشاري الجراحة العظمية ومتخصص بجراحة الكتف والمرفق في تصريح لمراسل سانا، أنه تم اليوم إجراء عمل جراحي لزرع مفصل الكتف المعكوس، وهي من العمليات التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة نقل هذه الخبرات والتقنيات الطبية إلى المشافي السورية والكوادر العاملة فيها.

وأشار شحادة إلى الحماس والتفاعل الكبير والرغبة العارمة من قبل الاختصاصيين والاستشاريين والمقيمين، بصقل خبراتهم وإضافة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية في مجال الجراحة العظمية إلى مهاراتهم وخاصة جراحة الكتف، لافتاً إلى وجود خطوات عملية مستقبلية لضمان الديمومة والاستمرارية، لرفع مستوى الخدمات الجراحية النوعية المقدمة للمرضى السوريين.

من جهته، بين الدكتور علي الفرج اختصاصي جراحة عظمية ومشرف في مشفى حلب الجامعي في تصريح مماثل، أن عملية تبديل مفصل الكتف تعتبر من الجراحات النادرة، ولا سيما من النوع المعكوس حتى على مستوى سوريا، وأن استضافة مثل هذه الوفود من شأنه تقديم خبرات نوعية جيدة، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع دول أوروبا والعالم، فضلاً عن دورها في إضافة معلومات حاسمة تجاه حالات مرضية معقدة.

وأشار الفرج إلى أهمية الزيارة في توفير المستهلكات والأدوات الجراحية المتطورة اللازمة لإجراء العمليات الجراحية النوعية، بما ينعكس إيجابياً على تطوير خبرات ومهارات الأطباء المحليين في هذا المجال، لافتاً إلى أن إجراء هذه العملية الجراحية تعتبر مدخلاً لسلسلة جراحات تعاني الكوادر المحلية من ضعف فيها وتحتاج لتطويرها سواءً من ناحية الإمكانيات أو التقنيات الجراحية.

وذكر الفرج أن خطة التطوير مستقبلاً ستكون في البداية على شكل ورشات مستمرة ودورية كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحيث يتم تجميع الحالات المرضية التي تتطلب هذه الجراحة خلال هذه الفترة، آملاً أن تتحول الورشات في وقت لاحق إلى مراكز متخصصة تجري فيها الجراحات على يد الكوادر المحلية، ومن ثم يتم نقلها إلى الأطباء المقيمين والطلاب المتدربين.

بدوره، أشار الدكتور عبد الحكيم الأطرش طبيب جراحة عظمية ومحاضر في كلية الطب بجامعة حلب، إلى أن جراحة تبديل مفصل الكتف تعد من الجراحات المحدودة نوعاً ما في سوريا، وغالبيتها تُجرى بالطرق المفتوحة أو التقليدية، لذا تعتبر من الجراحات النادرة، من هنا جاء الحرص على تطوير ونشر هذه التقنية في المشافي المحلية، بهدف تدريب الأطباء في سوريا على إجراء هذه الجراحات وإيجاد حل لمعاناة مرضى مفصل الكتف.

وأضاف الأطرش: إن الغاية الأساسية من الزيارة إلى جانب إجراء عمليتي تبديل مفصل الكتف، تدريب الأطباء المقيمين المتخصصين بالجراحة العظمية، منوهاً بوجود خطة لإقامة ورشات لاحقة مستقبلاً في اختصاص علاج آفات مفصل الكتف بالجراحة التنظيرية.

وبين الأطرش أن عدد حالات المرضى المسجلين على الرابط الخاص بعمليات تبديل المفصل فاق المئة مريض، وسيتم اختيار عشر حالات نموذجية في هذه المرحلة بعد إجراء الفحوصات اللازمة، لتحقيق الفائدة المشتركة للمرضى بإجراء العملية الجراحية والأطباء بتدريبهم على حالات معقدة لزيادة خبرتهم شكل جيد، لافتاً إلى أن العمليات جميعها مجانية بالكامل، مثمناً التعاون المميز من قبل إدارة مشفيي حلب وإدلب الجامعيين بتأمين كل ما يحتاجه المريض بالكامل.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي الذي تسعى إدارة مستشفى إدلب الجامعي إلى تعزيزه، ودعم القطاع الصحي في مختلف مناطق المحافظة.