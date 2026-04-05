وفد زراعي يطلع على تقنيات متقدمة في الزراعة الذكية بتركيا

دمشق-سانا

في إطار تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات مع الجهات البحثية المتقدمة، قام وفد من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بزيارة ميدانية إلى ولاية شانلي أورفا التركية.

وذكرت هيئة البحوث الزراعية عبر حسابها على فيسبوك اليوم الأحد أن الوفد اطّلع على عدد من التجارب المتطورة في مشاريع شركة “باروت” وعدد من المؤسسات الرائدة في مجال إنتاج البذور، حيث تم التعرف على أحدث التقنيات المعتمدة في إنتاج البذور وتحسين المحاصيل الحقلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

و ركزت الزيارة على استكشاف تطبيقات الزراعة الذكية في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، والاطلاع على نماذج ناجحة في الإدارة الحديثة للعمليات الزراعية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة.

ووفق الهيئة تأتي أهمية هذه الزيارة لنقل وتوطين الخبرات التركية بما يتناسب مع الواقع الزراعي المحلي، والعمل على تطوير برامج بحثية مشتركة تسهم في دعم استدامة القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته.

وفي شباط الماضي قام وفد زراعي سوري بزيارة إلى تركيا للاطلاع على النموذج التركي المتطور في إدارة قطاع البذار كنظام تعددي، وأعرب حينها الجانب التركي عن استعداده لصياغة مذكرة تفاهم تسهم في بناء جسور تعاون دائمة بين البلدين في مجال البحث الزراعي وتطويره.

وكان وزير الزراعة أمجد بدر بحث في كانون الثاني الماضي مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز، سبل تعزيز التعاون الزراعي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وذلك بعد توقيع مذكرة نوايا حسنة بين البلدين في الـ 14 من أيلول الماضي، لتطوير الإنتاج الزراعي وتشكيل لجان مشتركة لدراسة مختلف المجالات الزراعية.