وصول قافلة مساعدات غذائية إلى محافظة الحسكة لاستكمال برامج الاستجابة الإنسانية

الحسكة-سانا

وصلت إلى محافظة الحسكة، أمس الإثنين، قافلة مساعدات غذائية، في إطار استكمال برامج الاستجابة الإنسانية التي ينفذها فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح رئيس فرع المنظمة خضر الظاهر في تصريح لمراسل سانا، أن قافلة المساعدات تضم ست شاحنات محمّلة بـ 1200سلة غذائية، مخصصة لدعم الأسر الأشد احتياجاً في أنحاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الحسكة، وبدعم من الصليب الأحمر الألماني.

وأكد الظاهر استلام كامل الكمية وتفريغها في مستودعات فرع المنظمة، تمهيداً لتوزيعها خلال الفترة المقبلة على العائلات الأشد احتياجاً، إضافةً إلى الأسر المتضررة من السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي.

وكانت قافلةُ مساعداتٍ إغاثيةٍ وإنسانية وصلت إلى محافظة الحسكة في الـ 12 من الشهر الماضي، ضمن الاستجابة الطارئة للأسر المتضررة من السيول والفيضانات الأخيرة، وذلك بدعمٍ من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي والألماني.