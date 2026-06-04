الثروة السمكية تطالب بتطبيق إجراءات صارمة لحماية الثروة السمكية في سوريا

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية تعميماً إلى جميع مربي الأسماك في المياه العذبة، دعت فيه إلى تطبيق إجراءات عاجلة وملزمة، وذلك بعد تسجيل تزايد في حالات نفوق أسماك الكارب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن هذه الخطوات تأتي في إطار منع انتشار الإصابة وحماية الثروة السمكية.

ودعت الهيئة في تعميم لها اليوم الخميس، إلى تسويق أسماك الكارب قبل موسم الخريف، لتجنب تفاقم الخسائر داخل المزارع، مشددةً على إيقاف تربية أسماك الكارب بجميع أنواعها خلال موسم التربية القادم، والاعتماد على الأنواع البديلة الموصى بها كأسماك السللور والمشط.

كما شددت الهيئة على منع نقل الأسماك المصابة أو الأدوات والتجهيزات بين المحافظات أو بين المزارع المتقاربة تفادياً لانتقال الإصابة، مؤكدةً ضرورة التخلص من الأسماك النافقة أو المصابة عبر الدفن مع الكلس الحي، أو الحرق بعيداً عن المزارع والمجاري المائية، مع الاستمرار في مراقبة الأسماك المتبقية.

ودعت الهيئة إلى الامتناع عن استخدام الأعلاف غير المصنعة أو النيئة أو مخلفات المسالخ غير المعالجة تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات بما فيها إغلاق المزرعة، وسحب الترخيص، مشيرةً إلى أهمية تعقيم الأحواض المتضررة باستخدام الكلس الحي، وتعريضها لأشعة الشمس قبل إعادة استخدامها.

وبينت الهيئة أنه سيتم إيقاف استيراد الأسماك الحية، وإخضاع أي عمليات استيراد مستقبلية لقواعد الحجر الصحي والأمان الحيوي لمدة لا تقل عن 21 يوماً قبل توزيعها، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية ستوفر التسهيلات الفنية والإدارية والإنتاجية اللازمة للمربين في مناطق الإصابة، دعماً لتنفيذ هذه الإجراءات.

وحذرت الهيئة من أن أي مخالفة أو تقصير أو عدم التزام بالتعليمات الواردة في التعميم، سيعرض المخالف للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة دون أي تهاون.

وكانت وزارة الزراعة ركزت في خطتها الخمسية على تحسين واقع الثروة السمكية، والتوسع في إنتاج إصبعيات أسماك المياه العذبة عبر تجهيز المفرخات، وتأمين مستلزمات الإنتاج، والتوجه نحو الاستزراع المكثف في الأقفاص العائمة بالسدود، وإحداث مفرخات جديدة، ودعم إنشاء المزارع السمكية ومعامل الأعلاف.