محافظ إدلب يبحث مع وفد من منظمة “أوتشا” واقع العمل الإنساني

إدلب-سانا

بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال لقائه أوسكار تشافيز مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة “أوتشا” ضمن وفدٍ من المنظمة، واقع العمل الإنساني في المحافظة، والاحتياجات الأساسية، وأولويات التدخل خلال المرحلة القادمة.

وذكرت محافظة إدلب في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المحافظ أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية، مشيراً إلى أبرز القطاعات التي تتطلب تكثيف الجهود والدعم بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة.

حضر اللقاء مدير التعاون الدولي في محافظة إدلب عبد القادر اليوسف، ومدير التخطيط ودعم القرار في المحافظة.

وكان وفد من 23 دولة رئيسية مانحة لمكتب الأمم ‏المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” وصل إلى دمشق منتصف الشهر الماضي، للاطلاع على الاحتياجات ومناقشة ‏أولويات التعافي، وإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين بشأن تنسيق ‏العمل الإنساني وربط الخطط مع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.