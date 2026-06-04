قافلة مساعدات إماراتية من مؤسسة عبد القادر سنكري تصل دير الزور دعماً للمتضررين من فيضان الفرات

ديرالزور-سانا

وصلت اليوم الخميس، قافلة مساعدات إلى مدينة دير الزور مقدمة من مؤسسة عبد القادر سنكري، وذلك ضمن حملة الاستجابة الطارئة للمتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة وتحت شعار “الإمارات تحب سوريا وسوريا تحب الإمارات”.

وأوضح أخصائي الإغاثة الطارئة في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور محمد جنيد لمراسل سانا، أن القافلة تحتوي على سلل غذائية وألعاب للأطفال للمناطق المتضررة في دير الزور إضافة إلى رفد مديرية الطوارئ بثلاث قوارب.

من جانبه لفت المدير التنفيذي لمنظمة “هاند” سعد الدين موقّت أن مؤسسة عبد القادر سنكري الإماراتية قامت بهذه الحملة عن طريق منظمة “هاند”، و”مؤسسة الرواد” مبيناً أنه سيتم تقديم ست قوارب بحرية إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تم تسليم ثلاثة منها، إضافة إلى مجموعة من المساعدات الغذائية والصحية، والهدايا وألعاب الأطفال، موضحا أن هذه المساعدات مخصصة لمنطقة الجزيرة بريف دير الزور وسيتم نقلها عن طريق هذه القوارب.

يذكر أن محافظة دير الزور استقبلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات من أهالي محافظات عدة كاستجابة طارئة وجبراً للضرر الذي تعرضت له العديد من العائلات جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.