إطلاق مشروع لتأهيل محطة أبو حبيلات المائية في ريف حماة الشرقي

حماة -سانا

أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة مشروعاً لتأهيل محطة أبو حبيلات في الريف الشرقي للمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، بهدف تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن تأهيل الخزان العالي وغرف الضخ وخطوط الإسالة، إضافة إلى تزويد المحطة بالمعدات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن الورشات الفنية باشرت تنفيذ الأعمال الميدانية بالتوازي مع أعمال تأهيل غرف الضخ والتحكم، تمهيداً لتركيب التجهيزات الفنية المطلوبة.

وأشارت إلى أن المشروع يعد من أبرز مشاريع مؤسسة الآغا خان في قطاع المياه والإصحاح، نظراً لدوره في تعزيز الأمن المائي وتأمين مصدر مياه مستدام لأكثر من خمسة آلاف مواطن في أربعة تجمعات سكنية بريف حماة الشرقي.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار مبادرات تنموية تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على الظروف المعيشية للسكان في المناطق المستفيدة.