المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية: خطة لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في دير الزور والرقة

دمشق-سانا

أكدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، أنها وضعت خطة شاملة لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في دير الزور والرقة، وتتضمن تقييماً فنياً شاملاً لأوضاعها، وإجراء الدراسات اللازمة بما يسهم في إعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وبيّن مدير عام المؤسسة معاذ نجار في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن الجسور المتضررة في دير الزور تتصدر أولويات عمل المؤسسة خلال المرحلة الحالية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات وضمان استمرارية حركة النقل والتنقل بين المناطق.

وبيّن أن المؤسسة أدرجت جسر العشارة ضمن الخطة التنفيذية للمرحلة المقبلة، ضمن برنامج متكامل لمعالجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات وتعزيز جاهزية شبكة النقل في المحافظة.

وأشار نجار إلى أن المؤسسة انتهت أيضاً من إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل جسر معدان الذي خرج من الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، مبيناً أن الأعمال ستبدأ فور استكمال الإجراءات اللازمة بهدف إعادة الجسر إلى الخدمة في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، لفت نجار إلى أن المؤسسة باشرت بشكل فوري أعمال صيانة إسعافية وتدعيم لجسر المنصور (الجسر القديم) في محافظة الرقة، وذلك كإجراء احترازي بعد الارتفاع الملحوظ في منسوب مياه نهر الفرات، وتم وضعه في الخدمة بشكل جزئي بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتأمين الحركة المرورية ريثما يتم استكمال الأعمال المطلوبة.

وبيّن نجار أن المؤسسة أنجزت الأعمال الرئيسية في جسر الرقة الجديد، حيث تم الانتهاء من صب البلاطة مسبقة الإجهاد، فيما تتواصل حالياً الأعمال التكميلية التي تشمل تنفيذ أعمال التزفيت والإنارة والأرصفة، مؤكداً أن إنجاز أعمال الترميم خلال ثلاثة أشهر فقط يعكس حجم الجهود المبذولة وكفاءة الكوادر الفنية والهندسية العاملة في المشروع.

وأكد نجار أن جميع الأعمال المنفذة تتم وفق أعلى المعايير والشروط الفنية المعتمدة بما يضمن جودة التنفيذ وسلامة المنشآت واستدامتها.

وكانت محافظتا دير الزور والرقة شهدتا أواخر شهر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات أثرت على عدد من الجسور والمنشآت الطرقية في المنطقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإجراء التقييمات الفنية واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة للحفاظ على سلامة البنية التحتية واستمرارية الحركة المرورية.