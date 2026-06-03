تنظيم 439 ضبطاً حراجياً في اللاذقية منذ بداية العام الجاري

اللاذقية-سانا

كثفت دائرة الحراج في مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية، إجراءاتها لمكافحة التعديات على الغابات، مسجلة 439 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى حجز 127 سيارة و52 دراجة نارية مرتبطة بمخالفات حراجية بينها القطع الجائر وتهريب الأخشاب.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس إبراهيم أحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الحملات المشتركة مع قوى الأمن الداخلي أسهمت في ملاحقة شبكات تهريب الأخشاب ومخالفي القطع الجائر للأشجار المعمرة، ما عزّز من فعالية الرقابة والردع وحدّ من التعديات على الثروة الحراجية في عدد من المواقع.

وأشار أحمد إلى أن القطع الجائر لا يزال يشكل أخطر أشكال التعديات على الغابات، ولاسيما في المناطق ذات الكثافة الحراجية العالية والطبيعة الوعرة والقريبة من الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة، حيث تزداد صعوبة المراقبة وتكثر محاولات التهريب.

وبيّن أن آثار هذه الممارسات لا تقتصر على خسارة الأشجار، بل تمتد إلى تداعيات بيئية طويلة الأمد، أبرزها إعاقة التعافي الطبيعي للغابات المتضررة من الحرائق وتدهور التربة وانجرافها واختلال التوازن البيئي والتنوع الحيوي، إضافة إلى الحد من قدرة الغابات على التجدد الطبيعي والتأثير سلباً في الموارد المائية والينابيع.

ولفت أحمد إلى أن دائرة الحراج تعتمد استراتيجية متعددة المحاور للحد من هذه التعديات، تشمل تنفيذ خطط استباقية وأمنية عبر إغلاق بعض الطرق الحراجية في المناطق الساخنة لقطع مسارات التهريب، إلى جانب تكثيف الكمائن الليلية والدوريات المشتركة مع قوى الأمن الداخلي.

ونوه إلى الجهود المبذولة لتعزيز التوعية المجتمعية وإشراك المواطنين في جهود حماية الغابات، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على الثروة الحراجية باعتبارها أحد أهم مقومات التوازن البيئي والتنمية المستدامة.

وكانت الضابطة الحراجية تمكنت مؤخراً من ضبط نحو 7 أطنان من الأخشاب المهرّبة بالقرب من منطقة زاهية بريف اللاذقية ومصادرتها أصولاً، مع تنظيم الضبط الحراجي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتواصل الضابطة الحراجية تنفيذ دورياتها الميدانية في مختلف المناطق الحراجية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة لرصد المخالفات ومكافحة عمليات التهريب والقطع الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.