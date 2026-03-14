اجتماع لمناقشة مشاريع المواصلات الطرقية بالمحافظات

دمشق-سانا

ركز الاجتماع الموسع الذي أقامته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التابعة لوزارة النقل السورية، على تسريع تنفيذ المشاريع الطرقية بالمحافظات، ومعالجة العقود المتعثرة، وتطوير آليات العمل الإداري والفني، وتعزيز التأهيل والتدريب للكوادر الفنية والهندسية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الطرق.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت في مبنى المؤسسة بدمشق، برئاسة مدير عام المؤسسة معاذ نجار، وبمشاركة المديرين المركزيين ومديري الفروع في المحافظات، جرى تقييم واقع العمل الحالي، وعرض التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وبحث سبل تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية.

أساليب عمل مبتكرة

وأكد نجار أهمية اعتماد أساليب عمل مبتكرة في معالجة القضايا المطروحة، وتبني منهجية التفكير الإبداعي والخروج عن الأنماط التقليدية في إدارة العمل، بما يتيح الوصول إلى حلول فعالة للتحديات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المرورية.

وأشار نجار إلى ضرورة طرح جميع المعوقات التي تعترض سير العمل بشفافية، ومناقشتها بشكل جماعي، للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، وإعطاء ملف التأهيل والتدريب أولوية خاصة، بحيث تتحول المشاريع المنفذة إلى بيئة تدريبية عملية تسهم في تطوير خبرات الكوادر الفنية والهندسية.

وبين المدير العام للمؤسسة إمكانية الاستفادة من الخبرات المتخصصة عبر إبرام عقود خبرة مع مختصين لتنفيذ مشاريع محددة، بما يضمن نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين.

معالجة العقود المتعثرة

ودعا نجار إلى معالجة العقود المتعثرة، ومراجعة عقود النظافة الطرقية، ودراسة جدوى تأمين آليات خاصة بالمؤسسة لتنفيذ هذه الأعمال بشكل مباشر، بما يسهم في تطويرها وتحسين مستوى الخدمات وتقليل التكاليف.

وأكد المدير العام للمؤسسة ضرورة تفعيل دور المخابر الفنية في فروع المؤسسة بالمحافظات، لتعزيز ضبط الجودة ومراقبة تنفيذ الأعمال، إلى جانب التشديد على إعداد الكشوف الفنية بشكل متكامل وفق المعايير المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لمتابعة تنفيذ المشاريع في المحافظات، ومعالجة التحديات التي تعترض سير العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارة العامة والفروع، وذلك ضمن خطة المؤسسة لعام 2026 الرامية إلى رفع كفاءة تنفيذ وصيانة شبكة الطرق.