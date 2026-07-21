الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع السعودية وتشدد على أن أمنها جزء من الأمن القومي العربي

القاهرة -سانا

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها أو سيادتها، وذلك على خلفية التصريحات والتهديدات الأخيرة الصادرة عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي.



وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في بيان أصدرته الأمانة العامة، اليوم الثلاثاء ونشر على منصة إكس، أن التصريحات والتهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تمثل تصعيداً خطيراً، وغير مقبول من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة، وتقويض كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار.



ودعا فهمي الحوثيين إلى الكف فوراً عن الخطاب التصعيدي والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تزيد من حدة التوتر، مشدداً على أن تغليب لغة الحوار والالتزام بالجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في اليمن والمنطقة ككل.

وأكد الأمين العام، أن سلامة أراضي السعودية وأمنها يمثلان ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجدداً دعم الجامعة العربية التام لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة لحماية أمنها الوطني وصون سلامة أراضيها، وبما يتوافق تماماً مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.