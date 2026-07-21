منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

عمان-سانا

بلغ منتخبنا الوطني للناشئات الدور نصف النهائي في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب لبنان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجلت اللاعبة بيان جمعة عطو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، لتقود منتخبنا إلى انتصاره الثالث توالياً، وحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 1-0، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً على الإمارات 8-0، ويختتم دور المجموعات بفوز على لبنان (1-0) التي حلت وصيفاً، محافظاً على نظافة شباكه طوال المباريات الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليضرب موعداً مع وصيف المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي.