هيئة الطاقة الذرية السورية تنظم ورشة حول فيزياء البلازما والاندماج النووي

دمشق-سانا

نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية على مدى يومين ورشة عمل وطنية تخصصية بعنوان “البلازما والاندماج النووي الحراري من أجل توليد طاقة مستدامة ونظيفة”.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن برنامج الورشة التي اختتمت اليوم، شمل محاضرات نظرية معمقة تناولت أساسيات فيزياء البلازما وتصميم أجهزة الاندماج الحديثة مثل “التوكاماك” و”الستيلاريتور”، إلى جانب دراسة آليات البلازما المحرقية الحارة والتأثر المتبادل بينها وبين السطوح.

كما تضمنت الورشة جانباً تطبيقياً ميدانياً، حيث انخرط المشاركون في تدريبات عملية مباشرة للتعرف على منظومات البلازما وآليات تشغيلها، كما نفذوا تجارب متقدمة في التشخيص الطيفي والكهربائي، وقاسوا الأشعة السينية المنبعثة، وصولاً إلى التدرب على طرق معالجة السطوح تقنياً بواسطة البلازما.

وبينت الهيئة أن هذه الأنشطة المكثفة هدفت بمحاورها النظرية والعملية إلى زيادة المعرفة التخصصية بفيزياء البلازما، وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لطاقة الاندماج النووي في توليد الطاقة الكهربائية مستقبلاً.

ولفتت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال هذا التأهيل إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وبناء قدرات الكوادر التدريسية والبحثية وطلاب الجامعات ليكونوا نواة وطنية قادرة على دعم مشاريع الطاقة المستدامة والنظيفة.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.