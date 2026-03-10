مأدبة إفطار لنحو 700 عامل نظافة في حماة تقديراً لجهودهم

الأهالي في ممر حميمة الإنساني: تنظيم قسد يمنع المدنيين من الخروج لاتخاذهم دروعاً بشرية
يوم علمي لمديرية صحة طرطوس حول آخر المستجدات في سرطان الثدي
“سوريا والتحولات الدولية الكبرى” محاضرة على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عربة وثلاث آليات همر وآلية جيب إلى قرية صيدا الجولان
دائرة السجل العقاري في الأتارب بحلب.. مقر مؤقت يعيق تقديم الخدمات بالشكل الأمثل
