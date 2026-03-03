اتفاقية بين وزارة الإعلام وUNDP لتعزيز كفاءة الأداء الإعلامي في سوريا

دمشق-سانا

وقعت وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الثلاثاء، اتفاقية لبناء قدرات العاملين في القطاع الإعلامي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الإعلام حمزة المصطفى، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا محمد صديق مضاوي، إلى تعزيز كفاءة الأداء الإعلامي من خلال عدد من الدبلومات تُنفذ عن طريق معهد الإعداد الإعلامي التابع للوزارة، وتشمل: الذكاء الاصطناعي والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والتحرير الصحفي والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وكورس المتحدث الرسمي.

كما يستهدف المشروع خلال 6 أشهر أكثر من 775 من العاملين في وزارة الإعلام ومؤسساتها ومديرياتها في معظم المحافظات.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” هو شبكة تنمية عالمية تابعة للأمم المتحدة، ويعمل في نحو 170 دولة لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.