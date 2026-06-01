المالية والنقل تبحثان تمويل إعادة تأهيل جسور وطرق متضررة في الرقة ودير الزور

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير النقل يعرب بدر والمدير العام للمؤسسة السورية للطرقات معاذ نجار، سبل تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، والمباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية.

وذكرت وزارة المالية، في منشور على قناتها في تلغرام اليوم الإثنين، أن المجتمعين اتفقوا خلال اجتماع عُقد أمس الأحد على خطوات واضحة لتسريع الإنجاز، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية القاضية برصد موارد تمويلية ضمن الموازنة العامة لعام 2026 لإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع عدد من الطرق في معظم المحافظات السورية، في إطار مشروع يمتد لثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة: إن الاجتماع تناول الإجراءات اللازمة للإعلان عن مشاريع إعادة تأهيل وتوسيع عدد من الطرق الرئيسية، من بينها طريق “دمشق – تدمر – دير الزور”، إلى جانب تسريع طرح مناقصات دولية لتنفيذ أعمال التوسعة والإصلاح، بما يدعم التنمية الاقتصادية في هذه المحافظات.

كما ناقش الاجتماع دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة النقل.

وتشهد مناطق عدة على ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية شملت تدعيم السواتر الترابية، ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات والحد من الخسائر المحتملة.