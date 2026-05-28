وزارة الاتصالات تتخذ إجراءات طارئة لتعزيز جاهزية الخدمات في المناطق المتأثرة بالفيضانات‎

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم الخميس اتخاذ إجراءات طارئة لتعزيز جاهزية خدمات الاتصال في ‏المناطق المتأثرة بالفيضانات في المنطقة الشرقية، وذلك في إطار متابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات‎.

وخلال اجتماع طارئ عقده وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع المديرين العامين لقطاعَي الاتصالات ‏الثابتة والخليوية والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وإدارة الفرق الفنية في دير الزور، تمت مناقشة جاهزية الشبكات ‏وضمان استمرارية خدمات الاتصال في المناطق المتأثرة‎.

وشدّد الوزير هيكل على أن الحفاظ على قدرة المواطنين على التواصل مع ذويهم والجهات المعنية والطوارئ يشكّل أولوية ‏قصوى خلال هذه الظروف، مطالباً بتسخير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية لدعم استقرار الخدمة والاستجابة السريعة ‏للاحتياجات الميدانية‎.

وتضمنت إجراءات الوزارة ما يلي: ‎

‎-‎إتاحة المكالمات الخليوية مجاناً في المناطق المتأثرة خلال فترة الطوارئ اعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم ‏الخميس، إضافة إلى المكالمات عبر الإنترنت (بما فيها واتساب)، بما يمكن المواطنين من التواصل مع ذويهم ومع جهات ‏الطوارئ، مع إمكانية تمديد المدة أو توسيع نطاقها وفق تطورات الوضع الميداني، بالإضافة إلى التفعيل المؤقت للاشتراكات ‏المقطوعة لدى كل مزودي الإنترنت بسبب عدم سداد فواتير سابقة‎.

‎- ‎تفعيل التجوال بين مشغّلي الخليوي في المناطق المتأثرة، بحيث يتمكّن المشتركون من إجراء الاتصالات عبر أي محطة ‏تغطية متاحة بصرف النظر عن مشغّلهم‎.‎

‎-‎تعزيز التغطية في المناطق المتضرّرة عبر نشر أبراج متنقّلة بأقصى سرعة وبكامل الإمكانات المتاحة‎.‎

‎-‎إبقاء الفرق التقنية وفرق التشغيل في حالة جاهزية ومتابعة على مدار الساعة لضمان استقرار الشبكات وإدارة الأحمال ‏خلال فترة الإتاحة المجانية‎.‎

وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية ومواصلة العمل الميداني والفني، متمنّيةً السلامة لأبناء المنطقة ‏الشرقية، ومجدِّدةً التزامها بتسخير كامل إمكاناتها لدعمهم حتى تجاوز هذه الظروف‎.‎

يأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في التدفقات المائية لنهر الفرات، والتي قفزت من نحو 500 متر مكعب في الثانية إلى ‏ما يقارب 1800 متر مكعب في الثانية، ما استدعى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ إجراءات احترازية وخدمية مكثفة لضمان ‏سلامة السكان والحفاظ على استمرارية عمل البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة‎.‎