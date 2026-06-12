السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏

‏ ‏الرقة-سانا ‏

ناقش المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، خلال اجتماع مع ‏مدير فرع مخابز الرقة المهندس حسين المحمد، ومشرفي المخابز العاملة في المحافظة، ‏سبل تطوير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية.‏

وجرى خلال الاجتماع بحث واقع المخابز والاحتياجات التشغيلية، إضافة إلى طرح عدد ‏من المقترحات الرامية إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة ‏الرغيف والخدمات المقدمة للسكان.‏

وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتذليل ‏العقبات التي قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن استقرار الإنتاج، واستمرار تقديم الخدمة ‏بالشكل المطلوب.

وتصل كمية الدقيق المخصصة للمخابز في محافظة الرقة إلى أكثر من 90 طناً يومياً لتأمين ‏احتياجات السكان من مادة الخبز، فيما تواصل تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية ورفع ‏كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة الرغيف.‏

وكانت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ‏WFP‏، أعلنت في ‌الـ2 من ‏حزيران الجاري، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المخابز في محافظة الرقة، ‌‏والتي تشمل إعادة تأهيل 5 مخابز، وتزويدها بخطوط إنتاج حديثة.‏