السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏

الرقة-سانا
ناقش المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، خلال اجتماع مع مدير فرع مخابز الرقة المهندس حسين المحمد، ومشرفي المخابز العاملة في المحافظة، سبل تطوير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية.
وجرى خلال الاجتماع بحث واقع المخابز والاحتياجات التشغيلية، إضافة إلى طرح عدد من المقترحات الرامية إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرغيف والخدمات المقدمة للسكان.
وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن استقرار الإنتاج، واستمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
وتصل كمية الدقيق المخصصة للمخابز في محافظة الرقة إلى أكثر من 90 طناً يومياً لتأمين احتياجات السكان من مادة الخبز، فيما تواصل تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة الرغيف.
وكانت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، أعلنت في الـ2 من حزيران الجاري، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المخابز في محافظة الرقة، والتي تشمل إعادة تأهيل 5 مخابز، وتزويدها بخطوط إنتاج حديثة.