السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏

IMG 0321 السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏

‏ ‏الرقة-سانا ‏

ناقش المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، خلال اجتماع مع ‏مدير فرع مخابز الرقة المهندس حسين المحمد، ومشرفي المخابز العاملة في المحافظة، ‏سبل تطوير العمل ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية.‏

وجرى خلال الاجتماع بحث واقع المخابز والاحتياجات التشغيلية، إضافة إلى طرح عدد ‏من المقترحات الرامية إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة ‏الرغيف والخدمات المقدمة للسكان.‏

وشدد المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتذليل ‏العقبات التي قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن استقرار الإنتاج، واستمرار تقديم الخدمة ‏بالشكل المطلوب.

وتصل كمية الدقيق المخصصة للمخابز في محافظة الرقة إلى أكثر من 90 طناً يومياً لتأمين ‏احتياجات السكان من مادة الخبز، فيما تواصل تنفيذ خطط لتطوير البنية التحتية ورفع ‏كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة الرغيف.‏

وكانت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ‏WFP‏، أعلنت في ‌الـ2 من ‏حزيران الجاري، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المخابز في محافظة الرقة، ‌‏والتي تشمل إعادة تأهيل 5 مخابز، وتزويدها بخطوط إنتاج حديثة.‏

IMG 0293 السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏
IMG 0294 السورية للمخابز تناقش سبل تطوير عمل مخابز الرقة ‏
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