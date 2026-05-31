مواصلة إرسال صهاريج مياه الشرب إلى ريف ‏دير الزور

دمشق-سانا
أرسلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات مزيداً من صهاريج مياه الشرب إلى ريف دير الزور، وذلك عقب خروج بعض محطات المياه عن الخدمة متأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات.
وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أن صهاريج المياه وصلت إلى مدينتي الميادين والبوكمال، وريفيهما مساء أمس.
ويأتي ذلك في إطار متابعة تقديم خدماتها للمواطنين، وضمان وصول المياه الصالحة للشرب إليهم.
وفي السياق، أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، أن نتائج الفحوصات التي أجريت على مصادر المياه في المحافظة، أثبتت جودتها وسلامتها وخلوها من أي تأثيرات محتملة، مع مواصلة أعمال المراقبة والرقابة الفنية لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للشرب إلى الأهالي في المدينة وريفها.
وتعمل لجنة الاستجابة للطوارئ في محافظة دير الزور بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنفيذ إجراءات إسعافية عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، بهدف حماية الأهالي، والحد من الأضرار المحتملة في المناطق، إضافة لتحديد الاحتياجات اللوجستية والخدمية الضرورية اللازمة في المحافظة.