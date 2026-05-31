مواصلة إرسال صهاريج مياه الشرب إلى ريف ‏دير الزور

دمشق-سانا

أرسلت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في عدد ‏من ‌‏المحافظات مزيداً من صهاريج مياه الشرب إلى ريف دير الزور، ‏وذلك عقب خروج بعض محطات المياه عن الخدمة متأثرة ‏بارتفاع منسوب ‏نهر الفرات.‏

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، أن صهاريج المياه وصلت إلى مدينتي الميادين والبوكمال، وريفيهما مساء أمس.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تقديم خدماتها للمواطنين، وضمان ‏وصول المياه الصالحة للشرب إليهم.‏

وفي السياق، أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف ‏الصحي في دير الزور، أن نتائج الفحوصات التي أجريت على ‏مصادر المياه في المحافظة، أثبتت جودتها وسلامتها وخلوها من ‏أي تأثيرات محتملة، مع مواصلة أعمال المراقبة والرقابة الفنية ‏لضمان وصول مياه آمنة وصالحة للشرب إلى الأهالي في ‏المدينة وريفها.‏

وتعمل لجنة الاستجابة ‏للطوارئ في محافظة دير الزور بالتنسيق ‏مع الجهات ‏المعنية، على تنفيذ إجراءات إسعافية عاجلة لمواجهة ‏ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، بهدف حماية الأهالي، والحد من ‏الأضرار المحتملة في ‏المناطق، إضافة لتحديد الاحتياجات ‌‏اللوجستية والخدمية الضرورية اللازمة في المحافظة.