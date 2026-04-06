انطلاق المرحلة الثانية من حملة إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب بكفرنبودة

حماة-سانا

انطلقت اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من حملة ذات الركام، التي تنفذها وزارة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع محافظة حماة، في بلدة كفرنبودة بريف حماة.

وتستهدف الحملة إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، لتأمين عودة كريمة وآمنة للأهالي النازحين في مخيمات الشمال السوري إلى بلداتهم وقراهم بريف حماة.

وأوضح مدير منطقة الغاب فايز لطوف، في تصريحات لـ سانا، أن الحملة في بلدة كفرنبودة تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقتها وزارة الطوارئ بالتعاون مع محافظة حماة، وتستهدف إدارة مخلفات الحرب وأكوام الأنقاض المتكدسة في الطرقات العامة والمباني الحكومية، ما يسهل حياة ومعيشة أهلها العائدين من المخيمات.

ولفت مدير إدارة الطوارئ والكوارث بحماة محمد الشيخ قدور، في تصريح مماثل، إلى أن الحملة ترمي إلى فتح وتسليك الطرقات من خلال إزالة وترحيل الركام المنتشر بكثافة فيها، لتسهيل عودة الأهالي وتحسين مظهرها الجمالي.

مدير منطقة محردة أحمد صيادي قال: إن الحملة التي تتواصل اليوم في بلدة كفرنبودة، بوابة منطقة الغاب، ستشمل في المرحلة المقبلة بلدات وقرى في مناطق صوران وسلمية وريف حماة الجنوبي.

وتواجه كثير من بلدات وقرى وأرياف منطقة حماة تحدي انتشار الأنقاض التي تسعى الحكومة، بالتعاون مع جهات أهلية ودولية، للتخلص منها بطريقة مجدية، تشجيعاً لأهلها للعودة إليها ومواصلة حياتهم بأمان ويسر.

