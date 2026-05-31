وزارة الطاقة تؤكد متابعة تطورات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطاقة متابعتها تطورات ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، استناداً إلى بيانات الرصد الواردة من مديرية الموارد المائية، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن منسوب نهر الفرات استقر عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب الـ 50 متراً حتى ظهر اليوم الأحد الـ 31 من أيار، مبينة أنه لم تُسجَّل زيادات إضافية متوقعة خلال هذا الوقت، وتشير التقديرات إلى بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن المنطقة من الخط الشرقي في الميادين حتى البوكمال تشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر بسبب التمريرات المائية السابقة التي تبلغ ذروتها اليوم، على أن يستقر المنسوب مساء اليوم، مشيرة إلى أن مديريات الطوارئ والفرق الميدانية في حالة الجاهزية القصوى حتى صدور تحديث جديد للبيانات.

وبينت الوزارة أنها تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة، وسوف تنشر أي تحديثات فور ورودها، داعية المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتباع الإرشادات الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات.

وتتابع وزارة الطاقة منذ اللحظات الأولى لورود الإشعارات المتعلقة بزيادة ‏الوارد المائي لنهر الفرات من الجانب التركي، ما تتطلبه الحالة الطارئة من استجابة فنية ‏وميدانية واسعة النطاق، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية لضمان ‏استمرار خدمات مياه الشرب، والحد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية ‏الواقعة على امتداد مجرى النهر.‏

