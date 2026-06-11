السورية للاتصالات تتابع واقع الخدمات والبنية التحتية في الرقة وحلب

الرقة-حلب-سانا



تفقّد رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات جمال الدين الخطيب، والمدير العام المهندس محمد كمال الفحل، واقع العمل في فروع الشركة بمحافظتي الرقة وحلب، والخدمات المقدمة ومستوى جاهزية البنية التحتية لقطاع الاتصالات.



وأوضحت السورية للاتصالات عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الخميس، أن الخطيب أجرى لقاءات مع كوادر الفروع ورؤساء الدوائر، وبحث معهم أبرز التحديات والمعوقات واحتياجات العمل، وناقش السبل الكفيلة بتطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.



كما اطلع على واقع التجهيزات الفنية والشبكات العاملة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز جاهزية البنية التحتية وتطوير الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويرتقي بمستوى الأداء التشغيلي.



وكانت الشركة السورية للاتصالات أعادت في الـ3 من حزيران الجاري، ربط محافظة الرقة بالشبكة الوطنية للاتصالات عبر الألياف الضوئية، لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتعزيز موثوقية الربط الشبكي في المحافظة بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالشبكات والتجهيزات.



كما أعلنت السورية للاتصالات في الأول من حزيران عودة خدمات ‏الاتصالات إلى محافظة حلب بشكل طبيعي، عقب انتهاء ‏ورشاتها الفنية من أعمال إصلاح وصيانة الكابلات ‏الضوئية على محور سراقب حلب‎، حيث أنجزت الفرق الفنية أعمال الإصلاح، ما أسهم في إعادة الخدمة إلى ‏المشتركين في المحافظة‎.‎