استمرار تزويد دير الزور بالدقيق من مطاحن حمص ‌‏وحماة لضمان استقرار إنتاج الخبز

حمص/حماة-سانا
واصلت مطاحن محافظتي حمص وحماة عملها بكامل طاقتها الإنتاجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بهدف تأمين احتياجات الأفران من الدقيق التمويني، ودعم محافظة دير الزور بكميات إضافية تضمن استقرار إنتاج الخبز واستمرار عمل الأفران وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
280 طناً يومياً
وأوضح مدير فرع الحبوب في محافظة حمص محمد شاكر سنبلي، في تصريح له، اليوم السبت، أن عمليات شحن الدقيق إلى محافظة دير الزور مستمرة عبر مطحنة الهلال، مشيراً إلى أنه يتم تحميل نحو 280 طناً من الدقيق يومياً، مع استمرار عمليات التحميل خلال الأيام المقبلة.
وأكد سنبلي أن جميع مطاحن محافظة حمص واصلت عملها خلال فترة عيد الأضحى المبارك دون توقف، بهدف تغطية احتياجات الأفران في حمص، إلى جانب دعم فرع الحبوب في دير الزور وتأمين احتياجاته من مادة الدقيق.
ستة مطاحن عاملة
من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص، وائل برغل، أن المديرية استنفرت كوادرها خلال أيام العطلة، ولا سيما في المطاحن الست العاملة بالمحافظة، والتي تواصل إنتاجها على مدار الساعة لتأمين الدقيق التمويني لمحافظة حمص، إضافة إلى إرسال كميات من الدقيق إلى محافظة دير الزور، في إطار دعم المخزون التمويني وضمان استمرارية عمل الأفران.
تسيير قوافل
من جهته، بين رئيس دائرة الإنتاج في فرع حبوب محافظة حماة باسل زيدان، أن مطاحن المحافظة استنفرت كامل طاقاتها الإنتاجية، بتوجيه من وزارة الاقتصاد والصناعة، واستمرت بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتأمين احتياجات محافظة دير الزور من الدقيق.
وأشار زيدان، إلى تسيير قوافل من الشاحنات المحملة بالدقيق باتجاه محافظة دير الزور، بهدف ضمان استمرار عمل الأفران العامة والخاصة والأهلية، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة حالياً.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أعلنت يوم أمس الجمعة، إرسال 1050 طناً من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي، وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق.