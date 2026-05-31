استمرار تزويد دير الزور بالدقيق من مطاحن حمص ‌‏وحماة لضمان استقرار إنتاج الخبز

حمص/حماة-سانا

واصلت مطاحن محافظتي حمص وحماة عملها بكامل ‌‏طاقتها الإنتاجية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ‌‏بهدف تأمين احتياجات الأفران من الدقيق التمويني، ‌‏ودعم محافظة دير الزور بكميات إضافية تضمن استقرار ‌‏إنتاج الخبز واستمرار عمل الأفران وتلبية الاحتياجات ‌‏الأساسية للمواطنين‎.‎

‎ 280‎ ‎طناً يومياً

وأوضح مدير فرع الحبوب في محافظة حمص محمد ‌‏شاكر سنبلي، في تصريح له، اليوم السبت، أن عمليات ‌‏شحن الدقيق إلى محافظة دير الزور مستمرة عبر مطحنة ‌‏الهلال، مشيراً إلى أنه يتم تحميل نحو 280 طناً من ‌‏الدقيق يومياً، مع استمرار عمليات التحميل خلال الأيام ‌‏المقبلة‎.‎

‎ ‎

وأكد سنبلي أن جميع مطاحن محافظة حمص واصلت ‌‏عملها خلال فترة عيد الأضحى المبارك دون توقف، ‌‏بهدف تغطية احتياجات الأفران في حمص، إلى جانب ‌‏دعم فرع الحبوب في دير الزور وتأمين احتياجاته من ‌‏مادة الدقيق‎.‎

ستة مطاحن عاملة

من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية ‌‏المستهلك في محافظة حمص، وائل برغل، أن المديرية ‌‏استنفرت كوادرها خلال أيام العطلة، ولا سيما في ‌‏المطاحن الست العاملة بالمحافظة، والتي تواصل إنتاجها ‌‏على مدار الساعة لتأمين الدقيق التمويني لمحافظة ‌‏حمص، إضافة إلى إرسال كميات من الدقيق إلى محافظة ‌‏دير الزور، في إطار دعم المخزون التمويني وضمان ‌‏استمرارية عمل الأفران‎.‎

تسيير قوافل

من جهته، بين رئيس دائرة الإنتاج في فرع حبوب ‌‏محافظة حماة باسل زيدان، أن مطاحن المحافظة ‌‏استنفرت كامل طاقاتها الإنتاجية، بتوجيه من وزارة ‌‏الاقتصاد والصناعة، واستمرت بالعمل خلال عطلة عيد ‌‏الأضحى المبارك لتأمين احتياجات محافظة دير الزور ‌‏من الدقيق‎.‎

‎ ‎

وأشار زيدان، إلى تسيير قوافل من الشاحنات المحملة ‌‏بالدقيق باتجاه محافظة دير الزور، بهدف ضمان استمرار ‌‏عمل الأفران العامة والخاصة والأهلية، ولا سيما في ظل ‌‏الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحافظة حالياً‎.‎

‎ ‎

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أعلنت يوم ‌‏أمس الجمعة، إرسال 1050 ‏طناً من مادة ‏الطحين إلى ‌‏محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‌‏‌‏‌‏الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي، وضمان ‌‏استمرار عمل ‏الأفران ‏وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل ‌‏الظروف التي تعيشها ‏المحافظة جراء ‏فيضان نهر الفرات ‌‏‌‏وتضرر عدد من المناطق.‏