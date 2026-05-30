وزارة الطاقة.. استنفار فني وميداني لمتابعة ارتفاع مناسيب نهر الفرات ‏وحماية المنشآت الحيوية

دمشق-سانا

منذ اللحظات الأولى لورود الإشعارات المتعلقة بزيادة ‏الوارد المائي لنهر الفرات من الجانب التركي، تابعت وزارة الطاقة ما تتطلبه الحالة الطارئة من استجابة فنية ‏وميدانية واسعة النطاق، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية لضمان ‏استمرار خدمات مياه الشرب، والحد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية ‏الواقعة على امتداد مجرى النهر.‏

وأوضحت وزارة الطاقة السورية في إحاطة إعلامية تلقت سانا نسخة منها ‏اليوم السبت، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً استثنائياً في الوارد المائي ‏عبر نهر الفرات، حيث بلغت التمريرات المائية في ذروتها نحو 1800 ‏م³/ثا، ما استدعى رفع الجاهزية في جميع الجهات المعنية والهيئات التابعة ‏لوزارة الطاقة، وفي مقدمتها المؤسسة العامة لسد الفرات، والهيئة العامة ‏للموارد المائية، والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات ‏الموارد المائية وشركات المياه والصرف الصحي في المحافظات المعنية.‏

وبينت أنه منذ بدء الحالة الطارئة، تم تفعيل غرف المتابعة الميدانية والفنية ‏على مدار الساعة لمراقبة تطورات الوارد المائي ومناسيب النهر وحركة ‏الموجات المائية، ومتابعة واقع السدود والمنشآت المائية ومحطات مياه ‏الشرب في المناطق الواقعة على مجرى الفرات، إضافة إلى التنسيق المستمر ‏مع الجهات الحكومية المعنية، وإبلاغ الجانب العراقي بالتغيرات الحاصلة على ‏التمريرات المائية.‏

الإجراءات الوقائية والاستباقية

وأشارت وزارة الطاقة إلى أنها باشرت تنفيذ إجراءات احترازية واسعة قبل ‏وصول الموجات المائية إلى المناطق المهددة، وشملت:‏

‏• فك ونقل عدد كبير من المضخات والتجهيزات التشغيلية الواقعة قرب ‏سرير نهر الفرات.‏

‏• فك اللوحات الكهربائية والمحولات والتجهيزات الحساسة في المواقع ‏المهددة بالغمر.‏

‏• نقل المعدات والآليات والقطع الحساسة إلى مواقع آمنة.‏

‏• رفع سواتر ترابية حول عدد من المحطات والمنشآت المائية.‏

‏• تنفيذ أعمال حماية وتدعيم للمواقع الأكثر عرضة للخطر.‏

‏• تجهيز خطط تشغيل بديلة لضمان استمرار خدمات مياه الشرب.‏

‏• رفع جاهزية فرق الصيانة والتدخل السريع والورشات الفنية في ‏المحافظات المتأثرة.‏

‏ الأعمال المنفذة في محافظة الرقة

ووفق الإحاطة الإعلامية، فقد نفذت مديرية الموارد المائية والشركة العامة ‏لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة سلسلة من الإجراءات ‏الوقائية والاستباقية لحماية المنشآت المائية والخدمية.‏

وشملت الأعمال تدعيم الساتر الترابي في منطقة حاوي الهوى باستخدام ‏التركسات والقلابات، ونقل ما يقارب 1300 متر مكعب من التربة، إضافة ‏إلى إنشاء سواتر ترابية لحماية محطة الفرات الأوسط، وعزل محطتي المغلة ‏الرئيسية والرقة الرئيسية عن النهر عبر الإجراءات الفنية اللازمة.‏

كما تم نقل محركات وتجهيزات عدد من المحطات إلى مواقع آمنة قبل ‏وصول الموجة المائية، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار وضمان ‏سرعة إعادة التشغيل.‏

وبحسب وزارة الطاقة، فقد خرجت في الرقة 15 محطة مياه من أصل 86 ‏محطة من الخدمة بشكل احترازي ومؤقت نتيجة ارتفاع المناسيب، إلا أن ‏الشبكة العامة للمياه بقيت تعمل دون انقطاع فعلي للمواطنين، بفضل ترابط ‏الشبكات وتحويل الضخ إلى محطات بديلة واستمرار أعمال التشغيل ‏والصيانة على مدار الساعة.‏

كما استمرت محطة الرقة الرئيسية لمياه الشرب بتغذية المدينة بشكل طبيعي ‏رغم تعرض بعض مكوناتها الفنية لأضرار جزئية، وذلك بفضل الإجراءات ‏الاستباقية التي نفذتها الكوادر الفنية وتأمين البدائل التشغيلية المناسبة.‏

‏ الأعمال المنفذة في محافظة دير الزور

كانت محافظة دير الزور الأكثر تأثراً نتيجة وجود عدد من محطات المياه ‏بالقرب من مجرى النهر أو ضمن مناطق معرضة للغمر.‏

وأوضحت الوزارة أن المحافظة تضم نحو 211 محطة مياه، تأثرت منها 62 ‏محطة نتيجة ارتفاع مناسيب الفرات، فيما باشرت كوادر الشركة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي ومديرية الموارد المائية والفرق الفنية تنفيذ خطة ‏استجابة طارئة شملت حماية المحطات، وتأمين بدائل تشغيلية وإعادة التأهيل ‏السريع.‏

وشملت الأعمال:‏

‏• تقييم واقع المحطات المتأثرة ميدانياً.‏

‏• نقل التجهيزات الكهربائية والحساسة من المواقع المهددة.‏

‏• رفع سواتر ترابية حول عدد من المحطات.‏

‏• إرسال مؤازرات فنية ولوجستية من المحافظات لدعم فرق العمل.‏

‏• تأمين مياه الشرب للمناطق المتأثرة عبر الصهاريج والحلول الإسعافية.‏

‏• إعادة تشغيل 10 محطات خلال فترة وجيزة.‏

‏• استمرار العمل لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة تباعاً.‏

ومن أبرز المحطات والمناطق التي شملتها أعمال المتابعة والاستجابة: ‏الزباري، ومحكان، وصبخان، والغبرة السكرية، والطواطحة، والغزل، وشقرا، و‏الخريطة، والرئيسية، و17 نيسان، وعياش.‏

كما تواصل الفرق الفنية أعمال إعادة تأهيل محطة الفرات العملاقة بعد ‏تعرض جزء من تجهيزاتها لأضرار أثرت على جزء من قدرتها التشغيلية، ‏مع استمرار العمل لإعادتها إلى كامل جاهزيتها التشغيلية بأسرع وقت ممكن.‏

‏ تأمين مياه الشرب والاستجابة الخدمية

وحرصت وزارة الطاقة على عدم تحول الأزمة إلى انقطاع خدمي واسع، فتم ‏اعتماد حلول إسعافية عاجلة لتأمين مياه الشرب للمناطق المتضررة.‏

وشملت الإجراءات:‏

‏• إرسال صهاريج مياه إلى المناطق المتأثرة.‏

‏• تنظيم عمليات نقل المياه بشكل إسعافي.‏

‏• توجيه فرق المياه لتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي.‏

‏• التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد المناطق الأكثر حاجة.‏

‏• استمرار الضخ من المحطات البديلة حيثما أمكن.‏

‏• متابعة إعادة تشغيل المحطات المتوقفة لتقليل مدة الاعتماد على الحلول ‏الإسعافية.‏

دور المؤسسة العامة لسد الفرات وسد كديران

ولعبت المؤسسة العامة لسد الفرات دوراً محورياً في إدارة الحالة المائية ‏من خلال مراقبة مناسيب المياه والتصاريف وإدارة التمريرات المائية ‏ومتابعة سلامة السدود والمنشآت المائية على مدار الساعة.‏

كما واصلت كوادر سد كديران التنظيمي عملها بكامل الجاهزية لضبط ‏التصاريف المائية وحماية المنشآت الواقعة على مجرى النهر، في ظل واحدة ‏من أعلى الغزارات المائية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.‏

وقد جرى التعامل مع التمريرات المائية باعتبارها إجراءً فنياً ضرورياً ‏لإدارة الوارد المائي المتزايد، مع الحرص على إعلام الجهات المعنية مسبقاً ‏بالتطورات المائية المتلاحقة.‏

الجولات الميدانية والمتابعة الحكومية

وأجرى وزير الطاقة محمد البشير جولات ميدانية في سد الفرات ومحافظة ‏دير الزور، واطلع بشكل مباشر على واقع التمريرات المائية وأعمال الحماية ‏وإجراءات تأمين مياه الشرب وإعادة تشغيل المحطات المتضررة.‏

كما عقد مؤتمراً صحفياً في دير الزور أكد خلاله استمرار الجهود الحكومية ‏لحماية المواطنين وضمان استمرارية الخدمات وإعادة المحطات المتضررة ‏إلى العمل بأسرع وقت، مبيناً خلال جولاته الميدانية أن الأولوية المطلقة كانت ‏لحماية المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية وتقليل الأضرار إلى أدنى حد ‏ممكن.‏

‏ آخر المستجدات

وفي ضوء انخفاض الوارد المائي من الجانب التركي، واصلت ‏المؤسسة العامة لسد الفرات إجراءات التخفيض التدريجي للتمريرات المائية.‏

فبعد تخفيض أولي بمقدار 100 م³/ثا خلال الأيام الماضية، تم اليوم إيقاف ‏البوابة الرابعة للمفيض والتي كانت تمرر نحو 300 م³/ثا، ليصبح إجمالي ‏التمرير الحالي من سد الفرات بحدود 1400 م³/ثا بعد أن بلغ في ذروته نحو ‌‏1800 م³/ثا.‏

وقد بدأت آثار هذا التخفيض بالظهور ميدانياً في محافظة الرقة، حيث سُجل ‏بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات، بينما يُتوقع أن تصل آثار ‏التخفيض الحالية إلى محافظة دير الزور خلال ساعات المساء وصباح يوم ‏غد، مع استمرار تراجع المناسيب بشكل تدريجي على امتداد مجرى النهر.‏

وتشير المعطيات الحالية إلى انتقال الحالة من مرحلة إدارة ذروة الموجة ‏المائية إلى مرحلة الانخفاض التدريجي والمنظم للمناسيب، بالتوازي مع ‏استمرار أعمال إعادة تشغيل المحطات المتضررة وإعادة الخدمات بشكل ‏كامل وآمن.‏

وأكدت وزارة الطاقة استمرار حالة الجاهزية والاستنفار الفني والميداني في ‏جميع الشركات والجهات التابعة لها، ومواصلة أعمال الحماية والصيانة ‏وإعادة التأهيل حتى عودة جميع المحطات المتأثرة إلى الخدمة بشكل آمن.‏

وتثمن الوزارة التعاون الكبير الذي أبداه الأهالي والمجتمعات المحلية ‏والجهات الحكومية المختلفة، والذي أسهم في تجاوز هذه المرحلة بأقل ‏الأضرار الممكنة، وعكس صورة مشرّفة من التكاتف والمسؤولية.‏