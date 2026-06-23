إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب

حمص وإدلب-سانا
ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على اثنين من أخطر مروجي وتجار المخدرات، خلال عملية أمنية مركبة ضمن محافظتي حمص وإدلب، وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط المشتبه بهما قادت إلى تحديد مكان تواجدهما، حيث أسفرت المداهمات عن ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة وحشوات قواذف RBG، وذخائر وقنابل متنوعة.
وأشارت الوزارة الى استمرار التحقيقات مع المقبوض عليهما لكشف كامل الامتدادات المحتملة للشبكة، والعمليات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.
وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك شبكاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.