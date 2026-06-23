إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب

حمص وإدلب-سانا‏

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على اثنين من أخطر مروجي ‏وتجار ‏المخدرات، خلال عملية أمنية مركبة ضمن ‏محافظتي حمص وإدلب، ‏وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة.‏

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط ‏المشتبه بهما قادت إلى تحديد مكان تواجدهما، حيث أسفرت المداهمات عن ‏ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ‏ومتوسطة وحشوات قواذف ‏RBG، وذخائر وقنابل متنوعة.‏

وأشارت الوزارة الى استمرار التحقيقات مع المقبوض عليهما لكشف كامل ‏الامتدادات المحتملة للشبكة، والعمليات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهما إلى ‏القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.‏

وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، ‏في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك شبكاتها، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.‏