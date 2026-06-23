إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب

photo 4 2026 06 23 19 36 05 1 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب

حمص وإدلب-سانا‏

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على اثنين من أخطر مروجي ‏وتجار ‏المخدرات، خلال عملية أمنية مركبة ضمن ‏محافظتي حمص وإدلب، ‏وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة والأسلحة.‏

photo 8 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة لنشاط ‏المشتبه بهما قادت إلى تحديد مكان تواجدهما، حيث أسفرت المداهمات عن ‏ضبط 600 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، إضافة إلى أسلحة خفيفة ‏ومتوسطة وحشوات قواذف ‏RBG، وذخائر وقنابل متنوعة.‏

وأشارت الوزارة الى استمرار التحقيقات مع المقبوض عليهما لكشف كامل ‏الامتدادات المحتملة للشبكة، والعمليات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالتهما إلى ‏القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.‏

وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، ‏في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك شبكاتها، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.‏

photo 1 2026 06 23 19 36 04 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 2 2026 06 23 19 36 04 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 3 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 6 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 7 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 9 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 10 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
photo 5 2026 06 23 19 36 05 إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بحمص وإدلب
استمرار الاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور والرقة
أسعار الفواكه والخضراوات في سوق نهر عيشة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم
خطة حكومية شاملة لدعم التعليم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة
مشاركون في فعالية اللاذقية: صندوق التنمية السوري أمل جديد للإعمار الوطني
افتتاح ملعب كرة قدم سداسيات في المدينة الرياضية ببلدة الجيزة في درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك