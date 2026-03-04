محروقات اللاذقية: لا أزمة وقود و86 صهريجاً لتلبية الطلب المتزايد

اللاذقية-سانا

شهدت محطات وقود في مدينة اللاذقية ازدحاماً مؤقتاً اليوم الأربعاء، نتيجة زيادة الإقبال على تعبئة مادتي البنزين والمازوت، في ظل مخاوف لدى عدد من المواطنين من احتمال حدوث نقص في المشتقات النفطية، واستقبلت المحافظة 86 صهريجاً محملاً بالمشتقات النفطية، لتلبية الطلبات.

وأكد مدير فرع محروقات اللاذقية طارق قدور في تصريح لمراسل سانا، أن سلاسل التوريد سليمة وتعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الطلب ارتفع بنسبة تقارب الـ 300 بالمئة مقارنة بالمعدل اليومي المعتاد.

وأوضح أن عدد الطلبات اليومية يتراوح عادة بين 30 و35 طلباً، فيما بلغ اليوم نحو 90 طلباً ما يدل على توافر المادة، والقدرة على الاستجابة للطلب المتزايد.

ونوه قدور بأن الزيادة الحالية تعود إلى الطلب الاحترازي الناتج عن التخوف من انقطاع الإمدادات في ظل الظروف الإقليمية، مؤكداً عدم وجود أي مؤشرات على وجود أزمة.

من جانبه أوضح رئيس دائرة المحطات في فرع سادكوب باللاذقية عبد اللطيف فشيش، أن المحافظة استقبلت اليوم 86 صهريجاً محملاً بالمشتقات النفطية، مبيناً أن الكميات الواردة كافية لتغطية الاحتياجات ولا يوجد أي مبرر لتهافت المواطنين أو تخزين كميات إضافية.

وقال رئيس قسم التشغيل والصيانة في فرع محروقات اللاذقية سليم ناصر في ذات الإطار: إن “المستودعات ممتلئة وعمليات التوريد مستمرة بشكل منتظم”، لافتاً إلى أن المحطات تعمل بصورة اعتيادية، ويتم تفريغ الصهاريج تباعاً.

وأشار ناصر إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مؤقتة لضمان “عدالة التوزيع”، تضمنت الاكتفاء بتعبئة الآليات ومنع تعبئة العبوات، بهدف الحد من التخزين غير المبرر وضمان وصول المادة إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وتجدد الجهات المعنية تأكيدها استمرار توريد المشتقات النفطية إلى المحافظة وفق المخصصات المعتمدة، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات.