مديرية أوقاف دير الزور تنظم حفلاً لتكريم حفظة القرآن الكريم في بلدة الجرذي

دير الزور-سانا

شهدت بلدة الجرذي شرق دير الزور اليوم السبت، وتحت عنوان “القرآن يجمعنا” حفلاً لتكريم 3 آلاف طالب وطالبة، بينهم 120 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم، بتنظيم من مديرية الأوقاف ووجهاء المنطقة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير دائرة الحلقات في أوقاف دير الزور فراس الظاهر، أن هذا التكريم هو تقدير واجب لهؤلاء الطلاب الذين بذلوا جهداً كبيراً في حفظ القرآن الكريم.

وتخللت الحفل تلاوة من آيات القرآن الكريم، قبل أن يتم توزيع الهدايا الرمزية على الطلاب تكريماً لهم، وسط أجواء من الفرح والاحتفاء العائلي.

يذكر أن مديرية الأوقاف تقيم بشكل دوري فعاليات تكريم في مدن المحافظة، ما يشكل دافعاً للطلاب في المنطقة، ويعزز الاجتهاد في تحفيظ القرآن الكريم.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك