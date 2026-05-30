استجابة لتداعيات فيضان الفرات.. تدعيم السواتر الترابية لحماية محطات ‏مياه الشرب في الرقة

الرقة-سانا
تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة أعمالها الميدانية ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة منسوب نهر الفرات، بعد التطورات الأخيرة التي شهدها سرير النهر.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الورشات الفنية بالمديرية تتابع تدعيم الساتر الترابي لمحطة مياه شرب “حاوي الهوى” والقرى المحيطة بها، باستخدام نحو 3500 متر مكعب من الأتربة، مع إنجاز ما يقارب 90 بالمئة من الأعمال، بما يعزز حماية التجهيزات الحيوية، ويضمن استمرارية الضخ والخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن آليات المديرية نفذت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني أعمال إنشاء ساتر ترابي لحماية محطة مياه شرب “زور شمر” ومناطق “السبخة” و”الغانم العلي”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من مخاطر ارتفاع المنسوبات، والحفاظ على سلامة البنى التحتية والخدمية في المنطقة.
كما عقد فريق الطوارئ في المديرية اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال ميدانياً، وتنظيم حركة الآليات، وتعزيز التنسيق مع فرق الطوارئ والدفاع المدني؛ لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخلات الجارية.
وتقدمت وزارة الطاقة بجزيل الشكر إلى الكوادر العاملة في مديرية الموارد المائية بالرقة، وإلى فرق الدفاع المدني، على جهودهم المتواصلة في تعزيز السواتر الترابية، وحماية محطات مياه الشرب، مؤكدةً تقديرها العالي لالتزامهم وسرعة استجابتهم في هذه الظروف الطارئة.
يذكر أن مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة نفذت بإشراف مباشر من غرفة عمليات الطوارئ، أمس الجمعة، سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية والأراضي الزراعية لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.