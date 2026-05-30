استجابة لتداعيات فيضان الفرات.. تدعيم السواتر الترابية لحماية محطات ‏مياه الشرب في الرقة

الرقة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة أعمالها الميدانية ضمن خطة ‏الاستجابة الطارئة لمواجهة منسوب نهر الفرات، بعد التطورات الأخيرة التي ‏شهدها سرير النهر.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الورشات ‏الفنية بالمديرية تتابع تدعيم الساتر الترابي لمحطة مياه شرب “حاوي الهوى” ‏والقرى المحيطة بها، باستخدام نحو 3500 متر مكعب من الأتربة، مع إنجاز ‏ما يقارب 90 بالمئة من الأعمال، بما يعزز حماية التجهيزات الحيوية، ‏ويضمن استمرارية الضخ والخدمة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن آليات المديرية نفذت بالتعاون مع فرق الدفاع ‏المدني أعمال إنشاء ساتر ترابي لحماية محطة مياه شرب “زور شمر” ‏ومناطق “السبخة” و”الغانم العلي”، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ‏الرامية إلى الحد من مخاطر ارتفاع المنسوبات، والحفاظ على سلامة البنى ‏التحتية والخدمية في المنطقة.‏

كما عقد فريق الطوارئ في المديرية اجتماعاً لمتابعة سير الأعمال ميدانياً، ‏وتنظيم حركة الآليات، وتعزيز التنسيق مع فرق الطوارئ والدفاع المدني؛ ‏لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخلات الجارية.‏

وتقدمت وزارة الطاقة بجزيل الشكر إلى الكوادر العاملة في مديرية الموارد ‏المائية بالرقة، وإلى فرق الدفاع المدني، على جهودهم المتواصلة في تعزيز ‏السواتر الترابية، وحماية محطات مياه الشرب، مؤكدةً تقديرها العالي ‏لالتزامهم وسرعة استجابتهم في هذه الظروف الطارئة.‏

يذكر أن مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة نفذت بإشراف ‏مباشر ‏من ‏غرفة عمليات الطوارئ، أمس الجمعة، سلسلة من الإجراءات العاجلة ‏للحد ‏من ‏المخاطر المحتملة، وحماية المنشآت الحيوية ‏والأراضي ‏الزراعية لارتفاع ‏منسوب مياه ‏نهر الفرات.‏