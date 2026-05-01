أعمال خدمية وصيانة للبنى التحتية في بصرى الشام قبيل الموسم السياحي

يكثّف مجلس مدينة بصرى الشام في ريف درعا جهوده الخدمية استعداداً للموسم السياحي الصيفي، عبر تنفيذ أعمال صيانة للبنى التحتية وحماية المواقع الأثرية وتنظيم الحركة داخل المدينة التاريخية، بما يضمن استقبال الزوار في بيئة آمنة ونظيفة، ويحافظ على الطابع التراثي للمدينة المدرجة على لائحة التراث العالمي.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله المقداد في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس عمل بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية على معالجة الحفر والهبوطات في الطرقات الرئيسية بالمجبول الإسفلتي، وإزالة المطبات لتأمين حركة السير، وتسهيل الخدمات للمواطنين، كما تم تعبيد طريق بصرى الشام ـ جمرين بطول 3200 متر والذي يعتبر ممراً حيوياً واقتصادياً يربط المدينة بمحافظة السويداء.

وأشار المقداد الى أن حملات النظافة مستمرة في المدينة وخاصة في المدينة الأثرية، وأُصدرت قرارات بمنع دخول الآليات بمختلف أنواعها الى ساحة القلعة والحدائق العامة والممرات الرئيسية فيها، وتجريم كل من يقوم بأعمال هدم أو بناء أو ترحيل للحجارة والركام الأثري داخل المنطقة الأثرية أو محيطها.

بدوره لفت رئيس وحدة مياه بصرى الشام المهندس مصعب المقداد إلى أن المدينة تتغذى من خلال مجموعة من الآبار التي تتم صيانتها بشكل دوري، بالتعاون الكامل مع المجتمع المحلي حفاظاً على استقرار واقع مياه الشرب، إضافة إلى فحصها بشكل دوري وتعقيمها بمادة الكلور حفاظاً على السلامة العامة.

من جانبه بين رئيس المكتب الفني في مجلس المدينة موسى المقداد، أن آليات المجلس تعمل بطاقتها القصوى، في إطار الحفاظ على النظافة العامة، وتأمين الأجواء المناسبة للزوار والمجموعات السياحية.

من جهته أشار رئيس ورشة الكهرباء إبراهيم المبارك إلى أن الورشة تضع برنامجاً دورياً حسب طبيعة عملها على مدار الساعة للحفاظ على التغذية الكهربائية والاستفادة القصوى من فترات الوصل، لافتاً إلى أن شبكة الكهرباء تحتاج الى تبديل العديد من الأمراس الخاصة بمخرجات المحولات.

وتضم مدينة بصرى الشام أكثر من 46 موقعاً أثرياً، وهي مسجلة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1982، وتقع على بعد 142 كيلومتراً جنوب دمشق.