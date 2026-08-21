وزارة الطوارئ تهيئ المراكز الامتحانية لدعم طلبة السويداء

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تعمل على دعم العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب، في ضوء المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.
وأوضح الوزير الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس، أن فرق الوزارة باشرت، بالتنسيق مع محافظة السويداء ووزارة التربية والتعليم، أعمال تجهيز المراكز الامتحانية وتنظيفها وغسلها، إضافة إلى نقل الاحتياجات اللازمة إليها، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب.
وتمنى الوزير الصالح للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، وأن تشكل هذه الدورة خطوة جديدة على طريق تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، أمس الأربعاء، المرسوم رقم 163 لعام 2026، القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.
ويستفيد من أحكام المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026، والذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.