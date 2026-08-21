وزارة الطوارئ تهيئ المراكز الامتحانية لدعم طلبة السويداء

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الوزارة تعمل على دعم العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب، ‏في ضوء المرسوم الرئاسي القاضي بمنح أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية ‏العامة.‏

وأوضح الوزير الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس، أن فرق الوزارة باشرت، بالتنسيق مع محافظة السويداء ‏ووزارة التربية والتعليم، أعمال تجهيز المراكز الامتحانية وتنظيفها وغسلها، إضافة إلى نقل الاحتياجات اللازمة إليها، بما يسهم ‏في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب.‏

وتمنى الوزير الصالح للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، وأن تشكل هذه الدورة خطوة جديدة على طريق تحقيق طموحاتهم ‏وأحلامهم.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، أمس الأربعاء، المرسوم رقم 163 لعام 2026، القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة ‌‏السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، وفق القواعد والشروط ذاتها ‌‏المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.‏

ويستفيد من أحكام المرسوم الطلاب الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة عام 2026، والذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد ‏الامتحانية فيها.‏