بدء تطبيق قرار السماح عبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بدء تطبيق قرار السماح بعبور المواطنين الأتراك، والسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا، أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة عبر منفذ تل أبيض الحدودي باتجاه تركيا، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم، أن الكوادر العاملة في المنفذ تقوم على تسهيل إجراءات المسافرين وضمان انسيابية الحركة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتنظيم حركة العبور وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، أجرى في الـ 24 من كانون الثاني الماضي برفقة معاونه للشؤون الجمركية، وعدد من مديري المديريات المركزية، جولة تفقدية شاملة على مديرية الجمارك في الرقة، إضافة إلى منفذي تل أبيض ورأس العين الحدوديين مع تركيا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الهادفة إلى رفع الجاهزية التشغيلية وتطوير الأداء.

