تدعيم الجسر الرابط بين حويجة صكر ومدينة دير الزور كإجراء احترازي لارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

يواصل مجلس مدينة دير الزور، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية، أعمال تعزيز الجسر الذي يربط بين منطقة حويجة صكر ومدينة دير الزور، بهدف تسهيل خروج المدنيين وضمان سلامة حركة العبور بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأوضح مدير الموارد المائية بدير الزور عبد العزيز الحمود في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أنه تم تنظيف مجرى النهر عند جسر حويجة صكر لتخفيف الضغط عليه، مشيراً إلى أنه يجري العمل بالتعاون مع مجلس المدينة على تدعيم الجسر بالتراب لضمان بقائه لأطول فترة ممكنة، بهدف إجلاء المدنيين من المنطقة بأمان.

ولفت الحمود، إلى أن العمل بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، بسبب تعرض الجسر لهبوط نتيجة الاستخدام المكثف خلال الفترة الأخيرة، ويتم العمل حالياً على تدعيمه بشكل مستمر، وهو لا يزال في الخدمة حتى الآن.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حفاظاً على أرواح وممتلكات الأهالي القاطنين قرب مجرى النهر، ولا سيما في المناطق المنخفضة، إضافة إلى الحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن ارتفاع مستوى المياه وتأمين حركة التنقل بين المنطقة والمدينة.

يُذكر أن منسوب نهر الفرات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات الست الأخيرة، عقب دخول كمية المياه المطلقة من السد والبالغة 1600 متر مكعب في الثانية.

وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بدأت في وقت سابق اليوم أعمال رفع ساتر ترابي على امتداد نهر الفرات في قرية مراط بريف دير الزور، ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى تخفيف مخاطر فيضان نهر الفرات.