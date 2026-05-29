إرسال 1050 طناً من الطحين إلى دير الزور لضمان استمرار ‏عمل الأفران

photo 4 2026 05 29 12 02 22 إرسال 1050 طناً من الطحين إلى دير الزور لضمان استمرار ‏عمل الأفران

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إرسال 1050 طناً من مادة ‏الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‏الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل ‏الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل الظروف التي تعيشها ‏المحافظة جراء فيضان نهر الفرات ‏وتضرر عدد من المناطق.‏

photo 2 2026 05 29 12 02 21 إرسال 1050 طناً من الطحين إلى دير الزور لضمان استمرار ‏عمل الأفران

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الدعم الإسعافي ‏والفوري الهادفة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان والحفاظ ‏على استمرارية عمل المخابز في المحافظة.‏

وأشار الحسن إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من ‏محافظتي حمص وحماة، قبل توجهها إلى دير الزور، بهدف تلبية ‏الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين ‏دون انقطاع.‏

وحسب قناة الوزارة على تلغرام، ذكر الحسن أنه وفي إطار ‏الاستجابة العاجلة، صدرت توجيهات فورية بإنهاء عطلة العيد ‏للكوادر العاملة في المطاحن، ورفع الجاهزية التشغيلية، واستنفار ‏الطاقات الإنتاجية للعمل على مدار الساعة، بما يضمن استمرار ‏تدفق مادة الطحين دون أي انقطاع. ‏

وأكد الحسن، استنفار جميع الجهود والإمكانات لدعم استقرار الأمن ‏الغذائي، وضمان تأمين الرغيف اليومي، وذلك استجابةً للأحداث ‏الجارية التي تشهدها محافظة دير الزور. ‏

photo 5 2026 05 29 12 02 22 إرسال 1050 طناً من الطحين إلى دير الزور لضمان استمرار ‏عمل الأفران

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تصريح ‏سابق اليوم، أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة ‏جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات ‏الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

وتشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏

الاتحاد العام لنقابات العمال يوقع اتفاق تعاون مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا
وزير الخارجية يلتقي السفير السعودي بمناسبة انتهاء مهامه في دمشق
توزيع كسوة العيد على 1500 طفل من أبناء الشهداء في الحولة بريف حمص
مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
وزير الإعلام يبحث مع مديري المؤسسات الإعلامية التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الرسمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك