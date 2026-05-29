إرسال 1050 طناً من الطحين إلى دير الزور لضمان استمرار ‏عمل الأفران

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إرسال 1050 طناً من مادة ‏الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‏الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل ‏الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل الظروف التي تعيشها ‏المحافظة جراء فيضان نهر الفرات ‏وتضرر عدد من المناطق.‏

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الدعم الإسعافي ‏والفوري الهادفة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان والحفاظ ‏على استمرارية عمل المخابز في المحافظة.‏

وأشار الحسن إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من ‏محافظتي حمص وحماة، قبل توجهها إلى دير الزور، بهدف تلبية ‏الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين ‏دون انقطاع.‏

وحسب قناة الوزارة على تلغرام، ذكر الحسن أنه وفي إطار ‏الاستجابة العاجلة، صدرت توجيهات فورية بإنهاء عطلة العيد ‏للكوادر العاملة في المطاحن، ورفع الجاهزية التشغيلية، واستنفار ‏الطاقات الإنتاجية للعمل على مدار الساعة، بما يضمن استمرار ‏تدفق مادة الطحين دون أي انقطاع. ‏

وأكد الحسن، استنفار جميع الجهود والإمكانات لدعم استقرار الأمن ‏الغذائي، وضمان تأمين الرغيف اليومي، وذلك استجابةً للأحداث ‏الجارية التي تشهدها محافظة دير الزور. ‏

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تصريح ‏سابق اليوم، أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة ‏جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات ‏الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

وتشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏