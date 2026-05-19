افتتاح مكتبي بريد في مدينة حماة لتعزيز الخدمات البريدية والمالية

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الثلاثاء، مكتبي بريد جديدين في مركز هاتف القوتلي بمدينة حماة، دعماً للصالة المركزية في مديرية بريد حماة، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بحضور المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة حسن الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن الخدمات التي يقدمها المكتبان الجديدان تشمل تسليم رواتب المتقاعدين ضمن نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، وخدمة شام كاش، وسحب وإيداع، واستخراج وثيقة غير عامل، ودفع رسوم طلاب الجامعات الحكومية ورسوم التعليم المفتوح والعام والموازي، ودفع رسوم الجامعة الافتراضية.

وأشار الحسن إلى أن هناك مساعي تجري حالياً لتقديم مراكز البريد الحوالات المالية الدولية بأقرب فرصة، تخفيفاً للضغوط عن المؤسسات والجهات المعنية بهذا الأمر، وتسهيلاً للمواطنين في الحصول على هذه الخدمة.

بدوره، بيّن مدير مكتب بريد القوتلي حكم بيات في تصريح مماثل، أن المكتب يعنى بتقديم خدمات البريد الرسمي، التي تشمل استلام وإرسال الطرود البريدية من مراكز المدن، وتسديد رسوم الحوالات المالية الداخلية بين المحافظات، مع التحضير لإطلاق خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم سائر الخدمات اللازمة لهم بأيسر السبل وأقل التكاليف.

وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت في تشرين الثاني الماضي مكتب البريد الجديد في مدينة صوران بريف حماة، بهدف تعزيز الخدمات البريدية والمالية، وتوسيع نطاقها في المناطق الريفية.