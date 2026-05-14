رئيسة وفد الدول المانحة إينا فريدرك: نركز على تلبية الاحتياجات ‏الأساسية وإزالة الألغام

دمشق-سانا‏

أكدت مديرة الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، رئيسة وفد ‏الدول المانحة الذي يزور سوريا إينا فريدرك، أن الجهات المانحة الدولية ‏تواصل دعم جهود تعافي سوريا، وإعادة تأهيل بنيتها التحتية، مع التركيز ‏على إزالة الألغام وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتهيئة الظروف ‏المناسبة لعودة النازحين.

وشددت على أهمية التنسيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ‏والمنظمات الدولية للانتقال تدريجياً من الإغاثة الطارئة إلى التعافي المبكر ‏وإعادة الإعمار‎.

وأوضحت فريدرك في لقاء خاص مع سانا، اليوم الخميس، أن الوفد أجرى ‏محادثات مع الحكومة السورية للاطلاع على رؤيتها بشأن التحديات القائمة ‏وآليات التعامل معها، ولا سيما بعد الإعلان عن خطط لمعالجة الاحتياجات ‏الأكثر إلحاحاً المرتبطة بتعافي البلاد، وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يهيئ ‏الظروف لعودة ملايين النازحين واللاجئين داخل سوريا وخارجها إلى ‏منازلهم‎.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية وضعت خطة لإزالة الألغام وتطهير ‏الأراضي من الذخائر والمتفجرات، معتبرة أنها تشكل أحد أبرز التحديات ‏المرتبطة بعودة السكان، حيث تعتمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نهجاً ‏قائماً على تقييم احتياجات كل منطقة على حدة، فيما تدرس الجهات المانحة ‏آليات تقديم الدعم لهذه الخطط‎.

وبيّنت فريدرك أن إعادة تأهيل البنية التحتية تشمل إعادة بناء المنازل ‏وشبكات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية الأساسية والمدارس، ‏وخاصة في المناطق الريفية، مؤكدة أن هذه العملية تحتاج إلى متطلبات ‏أساسية، من بينها إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية ‏العاجلة المرتبطة بحياة السكان اليومية‎.

الاحتياجات الإنسانية والانتقال إلى التعافي المبكر

وقالت فريدرك: إن الجهات المانحة تعمل حالياً على دعم وتمويل الاحتياجات ‏الإنسانية الأساسية، بما يشمل توفير المياه والرعاية الصحية والعيادات ‏الإسعافية والتعليم الأساسي والاهتمام بالأطفال واحتياجاتهم في المناطق ‏المتضررة‎.

وأشارت إلى زيارة الوفد لريف حمص ومناطق ريف دمشق واطلاعه على ‏حجم الاحتياجات على الأرض، ولا سيما مع عودة السكان إلى منازلهم ‏المدمرة بالكامل أو استمرار إقامتهم في الخيام، مشددة على أهمية دور ‏منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في دعم ‏السكان‎.

وأكدت فريدرك أن الجهات المانحة تسعى إلى اتباع نهج منسق بين ‏المنظمات الدولية والأمم المتحدة والحكومة السورية لدعم هذه المرحلة، ‏معربة عن أملها بالانتقال قريباً إلى مرحلة إعادة الإعمار بعد تلبية ‏الاحتياجات الأساسية، بما يتيح لسوريا استعادة عافيتها وتعافي اقتصادها ‏وعودة السكان إلى حياة مستقرة‎.

آليات الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع التعافي المبكر

وفيما يتعلق بآليات الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع التعافي المبكر ‏وبرامج سبل العيش، أوضحت أن المساعدات الإنسانية ترتبط باحتياجات ‏السكان ولا يمكن إيقافها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن معالجة هذه ‏الاحتياجات تتطلب توفير البنية التحتية اللازمة، بما يشمل تشغيل الأفران ‏ومدّ شبكات المياه والخدمات الضرورية‎.

وأضافت: إن الهدف يتمثل في تقصير الفترة التي يعيش فيها السكان في ‏المخيمات ويتلقون الغذاء والرعاية الصحية الطارئة، وصولاً إلى مرحلة ‏تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة، مؤكدة أن الاعتماد طويل الأمد على ‏المساعدات الإنسانية ليس وضعاً مناسباً للعيش على المدى الطويل، لأن ‏السكان يرغبون في العودة إلى منازلهم والعيش في بيئة تتوافر فيها الخدمات ‏والبنية التحتية وفرص المستقبل‎.

وشددت فريدرك على أهمية العمل على إعادة الإعمار وإزالة الألغام بهدف ‏تقليص الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال السنوات المقبلة، وأكدت أن ‏ألمانيا والدول الأوروبية تركز على دعم القطاعات الإنتاجية‎.

ولفتت فريدرك إلى أن أكثر من ألف شخص أُصيبوا أو فقدوا حياتهم خلال ‏العام الماضي بسبب مخلفات المتفجرات، مشيرة إلى أن ألمانيا ودولاً ‏أوروبية أخرى تعمل بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة ‏بالألغام، والحكومة السورية لضمان تنفيذ عمليات إزالة احترافية وآمنة‎.

وأضافت: إن عمليات إزالة الألغام تُنفذ أيضاً بمشاركة كوادر محلية، إلا أن ‏هناك حاجة إلى معدات متخصصة تسعى الجهات المعنية إلى تأمينها بأسرع ‏وقت ممكن، باعتبارها شرطاً أساسياً لإحياء القطاع الزراعي وسبل العيش ‏وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم‎.

رسائل الدعم الدولي ومستقبل عودة السوريين

وأكدت فريدرك أن الوفد ينظر إلى سوريا باعتبارها بلداً يمتلك قدرات كبيرة ‏وإرثاً حضارياً عريقاً ونسيجاً اجتماعياً قوياً ومتنوّعاً، مشيرة إلى وجود ‏إرادة حقيقية لدى السوريين للنهوض مجدداً والتكاتف وإعادة بناء بلدهم‎.

وأضافت: إن الدول المانحة تسعى إلى دعم السوريين في تحقيق هذه ‏الأهداف، معربة عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق ذلك في ظل الرغبة الموجودة ‏لدى السوريين أنفسهم في إعادة بناء بلدهم، معتبرة أن ذلك يجعل المساعدة ‏الدولية أكثر فاعلية‎.

وبينت فريدرك أن الكثير من السوريين يرغبون في العودة إلى وطنهم، لكنها ‏ليست سهلة في ظل الدمار الكبير الذي تعانيه بعض المناطق، لأن الأسر ‏تحتاج إلى التعليم والخدمات وظروف حياة مستقرة، مشددة في ختام حديثها ‏على أهمية الروابط التي نشأت بين سوريا وألمانيا خلال السنوات الماضية ‏وقيمتها بالنسبة للمستقبل‎.

يشار إلى أن وفداً يضم ممثلين من 23 دولة رئيسية مانحة في مكتب الأمم ‏المتحدة لتنسيق الشؤون ‌‏‌‏الإنسانية “أوتشا”، وصل يوم الإثنين الماضي إلى ‏سوريا، للاطلاع على الاحتياجات ‌‏ومناقشة ‏أولويات التعافي، وإجراء ‏مباحثات مع مسؤولين سوريين بشأن ‌‏تنسيق ‏العمل الإنساني وربط الخطط ‏مع التعافي المبكر والتنمية المستدامة.