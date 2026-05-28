تحصين محطة الطريف بريف دير الزور.. ولجنة الطوارئ تعتمد ثلاثة معابر نهرية للحالات الإنسانية

دير الزور-سانا

باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الخميس، تنفيذ أعمال رفع سواتر ترابية في محيط محطة ضخ مياه الطريف في منطقة التبني بريف دير الزور الغربي، للحدّ من وصول مياه نهر الفرات إليها عقب ارتفاع منسوبه.

وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى ضمان استمرارية تشغيل المحطة، والحفاظ على انتظام وصول المياه إلى المواطنين، بما يعزز من استقرار الخدمات الأساسية في المنطقة.

وخرجت أمس محطات الشميطية وجزرة الميلاج والبادية والكسرة ‏والجنينة في دير الزور من الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على ‏تفكيك ‌‏تجهيزات محطات زغير ‏شامية ومسرب ومعدان في الريف الغربي، ‏تمهيداً ‌‏لإخراجها من الخدمة، ‏وحمايتها من استمرار ارتفاع منسوب فيضان النهر، فيما تتواصل الأعمال في محطة الفرات العملاقة التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، عبر تنفيذ سواتر ترابية حول مجموعات الضخ الخامية لعزلها عن مجرى النهر.

إلى ذلك، حدّدت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، ثلاثة معابر نهرية معتمدة، هي نقطة قرب جسر السياسية، والبغيلية، والميادين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة تنقّل الحالات الإنسانية بين ضفتي نهر الفرات، وضمان وصولها الآمن إلى المشافي، مع الحفاظ على سلامة المدنيين، والحد من مخاطر الغرق.

وأشارت اللجنة إلى أن فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ستكون موجودة عند هذه المعابر، مجهّزة بسيارات إسعاف وقارب إنقاذ، إضافة إلى غطّاسين وفرق متخصصة بالإنقاذ عند كل نقطة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة، وتأمين عبور آمن ومنظم للحالات الإنسانية.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر وفي المناطق المنخفضة، وإيقاف الملاحة بالزوارق وعبّارات المياه، وتجنب عبور الجسور الترابية عند ارتفاع منسوب المياه، وعدم السباحة في النهر خلال فترة التحذير.