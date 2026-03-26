هطولات غزيرة ورياح عاصفة في عدة مناطق مع تحذيرات من السيول

دمشق-سانا

أكدت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، استمرار فرص الهطولات المطرية المتوسطة والغزيرة خلال هذه الليلة، ولا سيما في المناطق الشرقية والجزيرة، حيث تكون مترافقة بعواصف رعدية، على أن تبدأ الحالة الجوية بالانحسار تدريجياً مع ساعات الفجر والصباح من يوم الجمعة.

وبينت الدائرة في تنبيه جوي أصدرته اليوم الخميس، أن الهطولات المطرية ستتركز بشكل خاص في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى فجر وصباح الجمعة، في حين يكون البحر مضطرباً وعالي الموج خلال النهار، بارتفاع يتراوح بين 1.9 و2.3 متر، مشيرة إلى اشتداد سرعة الرياح الغربية يوم الجمعة الـ27 من آذار، حيث يُتوقع أن تترافق بهبات قوية تصل إلى حد العاصفة في عدد من المناطق.

ولفتت إلى أن هبات الرياح قد تتجاوز 80 كيلومتراً في الساعة في مناطق جبال الساحل وغرب حمص وغرب حماة وغرب دير الزور ومرتفعات جبل العرب، بينما تتراوح سرعتها بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة في دمشق وريفها ودرعا والقنيطرة وطرطوس واللاذقية، إضافة إلى بقية مناطق حماة وحمص ودير الزور وجنوب الرقة، أما في إدلب وحلب والحسكة وبقية مناطق الرقة، فتتراوح سرعة الهبات بين 50 و65 كيلومتراً في الساعة.

ودعت الدائرة المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة التالية:

-الامتناع عن ركوب البحر سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد.

-تجنب الوقوف في الأماكن المرتفعة أو قرب الأشجار الكبيرة وأبراج الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تتجاوز فيها سرعة الرياح 80 كم/ساعة.

-تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

-اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

-الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

-عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

-تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه.

-تجنب السير في الطرقات الزراعية.

-عدم الاقتراب من مجاري المياه، مع ضرورة حماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من خطر السيول.

-عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

-الابتعاد عن الجسور المقامة فوق المجاري المائية عند اشتداد جريانها، وعدم محاولة عبورها بالآليات.

-عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه.

-عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.

-عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية.

تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بهذه التعليمات حفاظاً على السلامة العامة والحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن الحالة الجوية السائدة.

يُذكر أن سوريا تتأثر حالياً بالمنخفض الثالث خلال أسبوعين، مترافقاً مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.