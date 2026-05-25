مربو الأغنام في ريف دمشق يطالبون بدعم الثروة الحيوانية ‌‏وضبط أسعار الأعلاف ‏

دمشق-سانا‏

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الارتفاع المتواصل ‌‏لأسعار الأضاحي في الأسواق المحلية، طالب مربّو وتجار ‌‏الأغنام في ريف دمشق باتخاذ إجراءات لدعم قطاع الثروة ‌‏الحيوانية، الذي يواجه تحديات متزايدة تهدد استمراريته ‌‏واستقرار السوق معاً‎.‎

دعم قطاع الثروة الحيوانية

وخلال جولة لـ سانا في سوق نجها بريف دمشق اليوم الإثنين، ‌‏دعا المربي هشام عبد الوهاب إلى ضرورة دعم قطاع الثروة ‌‏الحيوانية عبر معالجة الأسباب التي أدت إلى تراجع أعداد ‌‏الأغنام، والعمل على الحد من تأثير الطلب الخارجي، الذي ‌‏تسبب بانخفاض المعروض داخل السوق المحلية، مشدداً على ‌‏أهمية توفير بيئة إنتاج مستقرة تضمن استمرارية المربين، ‏وحماية هذا القطاع الحيوي‎.‎

كما طالب المربي محمد الطرودي بوقف تصدير الأغنام بشكل ‌‏مؤقت خلال ذروة موسم البيع، بهدف تخفيف الضغط على ‌‏الأسواق المحلية، والمساهمة في خفض أسعار اللحوم تدريجياً، ‌‏بما يحقق توازناً عادلاً بين العرض والطلب، ويحافظ على ‏القدرة ‏الشرائية للمواطنين‎.‎

دعم مباشر للأعلاف

بدوره تاجر الأغنام حسن عواد، دعا إلى تقديم دعم مباشر ‌‏للأعلاف يتناسب مع التكاليف الحالية، والعمل على تخفيض ‌‏أسعارها، إضافةً إلى تأمين الأدوية البيطرية واللقاحات بصورة ‌‏منتظمة، وإصلاح آبار البادية، وتحسين الخدمات البيطرية ‌‏المقدمة للمربين، مؤكداً أن الثروة الحيوانية تمثل قطاعاً ‌‏استراتيجياً يحتاج إلى دعم حكومي مستدام للحد من الخسائر ‌‏المتزايدة التي يتكبدها المربون‎.‎

تنظيم عمليات التصدير

كما شدد التاجر والمربي عز الدين السعد على أهمية إعادة تنظيم ‌‏عمليات تصدير الأغنام، بما يضمن عدم الإضرار بالسوق ‌‏المحلية، والحفاظ على توفر الأضاحي بأسعار مقبولة، مع ‌‏مراعاة الارتفاع الكبير في تكاليف التربية، وتقلبات سعر ‌‏الصرف، لافتاً إلى ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق ‌‏بطريقة تحفظ حقوق المربين والتجار دون التأثير سلباً على ‌‏نشاطهم الاقتصادي‎.‎

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، وفق منصة إدارة الثروة ‌‏الحيوانية، بلغ عدد الأغنام في المحافظات السورية حتى تاريخه ‌‏أكثر من 14 مليون رأس، موزعة بين “إناث وكباش وفطام”، ‌‏وذلك بعد عملية مسح شاملة للثروة الحيوانية نُفذت بين الرابع ‌‏من آذار، والتاسع من نيسان الماضي‎.‎