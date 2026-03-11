وزير الأوقاف يشارك في ملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

شارك وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري في ملتقى الأئمة والخطباء الذي أقيم في مسجد أبي هريرة ببلدة نبع الصخر في محافظة القنيطرة، وذلك ضمن حملة “رمضان.. إيمان يجمعنا” التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح للإعلاميين، أوضح الوزير شكري أنه التقى خلال الملتقى أئمة المساجد والخطباء والقائمين على الشعائر الدينية في محافظة القنيطرة، إضافة إلى القائمين على الثانويات الشرعية، مبينًا أنه تم تبشيرهم بعدد من المشاريع الدينية والتعليمية المرتقبة في المحافظة.

وأشار إلى العمل على إقامة ثانوية شرعية ثانية في القنيطرة، إلى جانب إنشاء مسجد في قرية ممتنة سيكون من أكبر المساجد في المنطقة، إضافة إلى افتتاح معهد متوسط شرعي في القنيطرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في الأول من شهر رمضان لعام 1447هـ حملة “رمضان.. إيمان يجمعنا”، بهدف تعزيز القيم الإيمانية والتكافل والتراحم، ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، وهي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب وطلاب العلم والأسر، عبر نحو 100 برنامج ونشاط، أبرزها “نفحات رمضانية” و”صفحات من النور”، إضافة إلى مسابقات وندوات، كما خصصت الوزارة أكثر من 400 مسجد لإقامة ختمات قرآنية كاملة خلال صلاة القيام، داعية المؤسسات والعلماء إلى التفاعل مع أهداف الحملة لترسيخ قيمها في السلوك اليومي

