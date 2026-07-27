وصول ناقلتي مازوت وغاز مسال إلى سواحل بانياس

طرطوس-سانا



وصلت إلى مصب بانياس البحري ناقلة مازوت محملة بـ 64324 طناً مترياً وناقلة غاز مسال محملة بـ 5620.3 طناً مترياً ،وذلك في إطار استمرار تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.



وذكرت الشركة السورية للبترول اليوم الإثنين، أن كوادرها في المصب البحري باشرت تنفيذ أعمال ربط الناقلتين وتفريغ الشحنتين إلى خزانات بانياس عقب استكمال الإجراءات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.



وتواصل وزارة الطاقة جهودها الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات، وتعزيز استقرار التوريد إلى السوق المحلية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات تتسبب بارتفاع أسعار النفط وبطء سلاسل التوريد.