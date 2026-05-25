الدفاع المدني يرفع مستوى التأهب ويعدّ خطط إخلاء للمناطق القريبة من سد الفرات

دمشق-سانا

أعلن الدفاع المدني السوري رفع مستوى جاهزيته، واتخاذه عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في سد الفرات، وذلك عبر متابعة مستمرة لقياسات المياه والتدفقات الواردة، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة والجهات المشغلة للسدود.

وأوضح مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وسام زيدان، في تصريح لـ سانا، أن الإجراءات المتخذة تشمل رفع درجة الجاهزية في مراكز الطوارئ والفرق الميدانية القريبة من مجاري الأنهار والمناطق المهددة، إضافة إلى تنفيذ تقييم سريع للمناطق المنخفضة والتجمعات السكانية الأكثر عرضة لخطر الفيضانات أو الغمر.

خطط إخلاء

وبيّن زيدان أن الفرق المختصة أعدّت خطط إخلاء احترازية للمناطق القريبة من مجاري الأنهار والسدود الفرعية، مع نشر فرق استطلاع ومراقبة لرصد أي تغيرات ميدانية، إلى جانب التنسيق مع البلديات والمجالس المحلية والجهات الخدمية لتحديد مراكز إيواء، ومسارات آمنة للإخلاء عند الحاجة.

وأشار إلى رفع جاهزية فرق الإنقاذ، وتزويدها بالقوارب والمركبات ومعدات الإنقاذ المائي ومضخات سحب المياه، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بالتوازي مع إصدار تنبيهات وتحذيرات مبكرة للسكان عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة، بالتنسيق مع مكتب الإنذار المبكر.

رسائل توعوية

وفيما يخص التوعية المجتمعية، بيّن زيدان أن فرق الدفاع المدني تعمل على نشر رسائل توعوية حول إجراءات السلامة والتصرف الصحيح أثناء الفيضانات وآليات الإخلاء، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، وعدم الاقتراب من مجاري المياه والمناطق الخطرة.

ولفت إلى أن خطط الاستجابة تتضمن جاهزية فرق البحث والإنقاذ المائي والإخلاء والإسعاف على مدار الساعة، إضافة إلى تجهيز غرف العمليات وخطط التنسيق بين المحافظات، وتوفير المعدات الأساسية للاستجابة للفيضانات وفق الموارد المتاحة.

تقليل المخاطر

وأشار زيدان إلى وجود خطط دعم ومؤازرة بين المحافظات لتعزيز الاستجابة عند الحاجة، إلى جانب تجهيز فرق لتقييم الأضرار والاستجابة الإنسانية، ورفع جاهزية سيارات الإسعاف والإطفاء والآليات الثقيلة للتدخل الفوري.

وشدد زيدان على أن حماية المدنيين وسلامتهم وممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن الجاهزية والتعاون المجتمعي والالتزام بالإرشادات الرسمية، تشكل عناصر أساسية لمواجهة أي طارئ محتمل، وتقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وشهد منسوب المياه في نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة على النهر، وذلك بعد ‌‏وصول مخزون بحيرات الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة، وزيادة الوارد ‏المائي ‏إلى النهر، ‏نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار التي شهدتها مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي.