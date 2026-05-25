وزارة الطاقة تفتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات تجنباً لأضرار فيضان المياه

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، فتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات التابعة لوزارة الطاقة باشرت فتح ثلاث بوابات مفيض في سد الفرات؛ نتيجة الارتفاع الكبير في الوارد المائي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، إذ تواصل الفرق الهندسية أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة، بما يضمن التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الكوادر المختصة تعمل أيضاً على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، بما يسهم في رفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الكوادر الوطنية العاملة في سد الفرات، وقدرتها على إدارة مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومسؤولية عالية.

ودعا الدفاع المدني في وقت سابق اليوم، إلى إخلاء المنازل أو المحال التجارية القريبة من النهر، وخاصة الموجودة ضمن الحوائج ‏والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق وعبّارات المياه، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية، والامتناع ‏عنها في حال ارتفاع منسوب المياه، ووقف السباحة بشكل كلي خلال هذه الفترة، ونقل العوائل والثروة الحيوانية والآليات ‏والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة‎.‎

وكان مدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، صرح أمس الأحد أن منسوب ارتفاع النهر سيزداد اليوم الإثنين بمقدار متر واحد، مذكراً بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ضفاف النهر.