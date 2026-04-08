تحسّن إنتاج حقول دجلة في الحسكة بنسبة 30 بالمئة مع خطط لزيادته

الحسكة-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول تحقيق تحسّن لافت في إنتاج حقول دجلة بمحافظة الحسكة، بجهود كوادرها الفنية، ما أدى إلى رفع الإنتاج بنحو 30 بالمئة، مع توقعات بزيادته إلى 50 بالمئة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الشركة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه بالتزامن مع ذلك، أبدت شركة Gulf Sands Petroleum البريطانية رغبتها في استئناف عملها في سوريا، عقب زيارة ميدانية أجرتها للحقول، مؤكدة ثقتها بالإمكانات الفنية المتوافرة.

وأكدت الشركة السورية للبترول استمرارها في تنفيذ خطط تطوير الحقول وتعزيز الشراكات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

وتعد حقول دجلة جزءاً مهماً من البنية التحتية النفطية في شمال شرقي سوريا، وتقع ضمن مجمع رميلان النفطي في محافظة الحسكة، حيث تشهد في الآونة الأخيرة أعمال إعادة تأهيل مكثفة بهدف زيادة الإنتاج.

الأوقاف تعلن عن مسابقة قرآنية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية
معاون وزير الاتصالات يبحث واقع العمل وتطويره في مديرية بريد طرطوس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة
مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية للمواصلات في سوريا
بناء الكفاءات الهندسية السورية.. ركيزة الإعمار الحديث والمستدام
